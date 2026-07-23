Parkasaurus: Dinoluxe Edition выйдет на PS5, Xbox Series и Switch 2 уже 5 августа

Издатель Infogrames и студия Washbear Studio объявили, что Parkasaurus: Dinoluxe Edition выйдет 5 августа на PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

Издание включает базовую игру, а также два дополнения — Sea Monsters и Prehistoric Wonders.

Оригинальная Parkasaurus вышла на PC (Steam) в августе 2020 года, а затем добралась до Nintendo Switch в 2022 году.

В Parkasaurus игрокам предстоит построить и развивать собственный парк динозавров. Нужно проектировать вольеры, выводить динозавров из яиц, нанимать сотрудников, проводить исследования и заботиться о благополучии своих доисторических питомцев. При этом динозавры могут сбежать из вольеров, устроив настоящий хаос, который можно устранять даже от первого лица.

Дополнение Prehistoric Wonders добавляет 10 новых существ, включая мамонта, ужасного волка и гигантскую капибару. Sea Monsters расширяет игру ещё 10 морскими рептилиями и тремя новыми биомами, позволяя создавать полноценные водные вольеры с использованием системы симуляции воды.

Каждый вид требует уникальных условий содержания — важно учитывать форму вольера, тип местности, растения, влажность и рельеф. Развивая парк, игроки смогут открывать новые виды динозавров и технологии, управлять финансами, устанавливать цены на билеты и аттракционы, следить за отзывами посетителей, а также справляться с плохой погодой и другими непредвиденными событиями.