Part-Time Witch: Новые механики, расы и система подработки

Работа над Part-Time Witch продолжается, и за последнее время в игре появилось несколько новых механик и систем.

В мире игры постепенно добавляются новые расы. Сейчас в проекте уже представлены люди, эльфы и орки, а в дальнейшем появятся также ангелы и демоны. Они будут не только частью мира, но и будут влиять на игровой процесс.

Во время работы в лавке к игроку теперь могут приходить ангелы и демоны, которые мешают нормально обслуживать посетителей. Чтобы избавиться от них, нужно использовать особые зелья.

Также на рабочих сменах появился специальный модификатор, который может временно запрещать обслуживать определенные категории покупателей. Это добавляет больше вариативности в обычный игровой день и заставляет подстраиваться под новые условия.

Отдельно ведется работа над дополнительной механикой варки - перемолкой ингредиентов. Некоторые клиенты не примут зелье, если перед приготовлением нужные компоненты не были предварительно перемолоты. Эта система должна сделать процесс варки более разнообразным.

Еще одно важное нововведение - мини-игра с подработкой. Если у игрока не хватает денег на выполнение квоты или покупку ингредиентов, теперь можно раз в день отправиться на завод и заработать дополнительную сумму.

Во время подработки нужно следить за конвейерной лентой и распределять товары по правильным направлениям. Чем больше товаров удастся правильно отсортировать за смену, тем выше будет награда.

Также мы обновили цели и общую прогрессию. Теперь игроку нужно накопить нужную сумму к концу недели, чтобы оплатить аренду и открыть доступ к более сложным зельям.

Помимо этого, уже готовы две анимационные сцены с новыми персонажами. Пока они еще не интегрированы в игру, но работа над ними уже завершена.

