У игры "Ведьма на подработке!" 30 000 вишлистов - и это только начало!

У нас потрясающая новость!
Мы рады сообщить, что игра «Ведьма на подработке» преодолела отметку в 30 000 вишлистов на Steam. Это невероятно, и мы хотим поблагодарить каждого из вас за поддержку!
Да, 30 000 — это не просто цифра. Это 30 000 людей, которые поверили в наш магический мир, поддержали и подарили вдохновение творить дальше. Спасибо тебе за это — от всей команды и от самой ведьмочки лично
Для нас это огромный знак, что мы идём в правильном направлении. Ты ждёшь игру, а мы чувствуем твоё тепло и стараемся сделать всё, чтобы оправдать ожидания. Пусть твои дни будут полны магии, вдохновения и лёгких улыбок. А наша ведьмочка обещает — впереди будет ещё горячее
Если ты ещё не опробовал демо — самое время заглянуть! Добавляй «Ведьму на подработке» в список желаемого, если ещё не успел сделать этого
мне мама не разрешает такие игры добавлять :(
Добавлю на втором акке
Мы разрешаем, только тсс..
Скажи маме что это для твоего развития 😉
Предметы сообщества стим ? Карточки со смайликами ?
В том числе
Это что ли ведьма? Вот ведьма (сорка)
Что за игра?
Эксклюзифф для соньки от Атлус, битемап с прокачкой, Dragon’s Crown.
30 000 вишлистов - это вообще не показатель успеха. 99 процентов просто как напоминалка и интерес к цене, далеко не все кто добавил ее купит
Кхэмс, ну да, логично -_-
Было бы странно, если бы все 100% купили игру, кто закинул в вишлистик
Интерактивности главное, интерактивности. Анимацию с разной скоростью можно и от невероятно крутых аниматоров посмотреть, чей уровень картинки бесконечно круче. H-игра должна быть интерактивной в самом своём особенном аспекте!
Ну а вам удачи в дальнейшем развитии проекта
Ну разве это не прекрасно?
Конечно, прекрасно!
