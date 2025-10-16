ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ведьма на подработке! 2026 г.
Логические, Инди, Менеджер, Для взрослых 18+
6.2 68 оценок

У игры "Ведьма на подработке!" 30 000 вишлистов - и это только начало!

TopHouse TopHouse Официальный аккаунт

У нас потрясающая новость!

Мы рады сообщить, что игра «Ведьма на подработке» преодолела отметку в 30 000 вишлистов на Steam. Это невероятно, и мы хотим поблагодарить каждого из вас за поддержку!

Да, 30 000 — это не просто цифра. Это 30 000 людей, которые поверили в наш магический мир, поддержали и подарили вдохновение творить дальше. Спасибо тебе за это — от всей команды и от самой ведьмочки лично

Для нас это огромный знак, что мы идём в правильном направлении. Ты ждёшь игру, а мы чувствуем твоё тепло и стараемся сделать всё, чтобы оправдать ожидания. Пусть твои дни будут полны магии, вдохновения и лёгких улыбок. А наша ведьмочка обещает — впереди будет ещё горячее

Если ты ещё не опробовал демо — самое время заглянуть! Добавляй «Ведьму на подработке» в список желаемого, если ещё не успел сделать этого

15
17
Комментарии:  17
Ваш комментарий
A E

мне мама не разрешает такие игры добавлять :(

Спойлер

Добавлю на втором акке

8
TopHouse

Мы разрешаем, только тсс..

7
ThinFalco

Скажи маме что это для твоего развития 😉

1
MORDORR

30 000 вшей-глистов это совсем нехорошо.

5
Neko-Aheron

Предметы сообщества стим ? Карточки со смайликами ?

4
TopHouse

В том числе

5
Даздрасен Дыклоп

Это что ли ведьма? Вот ведьма (сорка)

3
ThinFalco

Что за игра?

Даздрасен Дыклоп ThinFalco
Что за игра?

Эксклюзифф для соньки от Атлус, битемап с прокачкой, Dragon’s Crown.

1
Clicl

30 000 вишлистов - это вообще не показатель успеха. 99 процентов просто как напоминалка и интерес к цене, далеко не все кто добавил ее купит

2
TopHouse

Кхэмс, ну да, логично -_-

Было бы странно, если бы все 100% купили игру, кто закинул в вишлистик

2
GroovyPercival

Интерактивности главное, интерактивности. Анимацию с разной скоростью можно и от невероятно крутых аниматоров посмотреть, чей уровень картинки бесконечно круче. H-игра должна быть интерактивной в самом своём особенном аспекте!

2
Night Lord Heretic

Пубертат не щадит.
Ну а вам удачи в дальнейшем развитии проекта

1
Спектр Зис

Ну разве это не прекрасно?

1
TopHouse

Конечно, прекрасно!

1
ThinFalco

Анал будет?🙂

1
Yoshemitsu