У игры "Ведьма на подработке!" 30 000 вишлистов - и это только начало!

У нас потрясающая новость!

Мы рады сообщить, что игра «Ведьма на подработке» преодолела отметку в 30 000 вишлистов на Steam. Это невероятно, и мы хотим поблагодарить каждого из вас за поддержку!

Да, 30 000 — это не просто цифра. Это 30 000 людей, которые поверили в наш магический мир, поддержали и подарили вдохновение творить дальше. Спасибо тебе за это — от всей команды и от самой ведьмочки лично

Для нас это огромный знак, что мы идём в правильном направлении. Ты ждёшь игру, а мы чувствуем твоё тепло и стараемся сделать всё, чтобы оправдать ожидания. Пусть твои дни будут полны магии, вдохновения и лёгких улыбок. А наша ведьмочка обещает — впереди будет ещё горячее

Если ты ещё не опробовал демо — самое время заглянуть! Добавляй «Ведьму на подработке» в список желаемого, если ещё не успел сделать этого