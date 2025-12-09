Ведьма на подработке - Девлог

Привет, ведьмы, ведьмаки и просто любопытные заглянувшие

Прежде чем рассказывать об апдейте, хотим сказать главное: огромное спасибо вам за 47 000 вишлистов.

Спасибо, что добавляете игру в вишлист, играете в демку, приводите друзей и делитесь своими впечатлениями

Каждый ваш клик, комментарий и сердечко под постом — это ещё один аргумент продолжать делать игру смелее и лучше для вас.

Новые персонажи и их локации

Мир стал еще насыщеннее — появилось два новых героя со своими уголками.

Учёный из библиотеки:

Помогает изучать новые ингредиенты и зелья.

Даёт ощущение, что вы не просто повторяете рецепты, а копаетесь в системе и открываете новое.

Библиотека перестаёт быть фоном — это место, куда есть смысл возвращаться.

Продавец

Персонаж, который торгует скинами для главной героини.

Чем больше работаете и зарабатываете, тем смелее можно меняться внешне.

Телефон теперь — маленький социальный хаб:

Вы получаете сообщения от персонажей.

Можно выбирать ответы и задавать тон диалогам — мило, горячо и дерзко.

Смотрите фотки, которые вам присылают девочки

Немного технической магии

Большая часть работы в этом апдейте — внутри:

Мы перевели игру на более гибкую систему сохранений, чтобы прогресс вёл себя надёжнее.

Подчистили кучу мелочей: стабильность, загрузки, странные мелкие баги.

Если коротко: игра стала менее капризной и готовой к дальнейшему масштабированию.

Спасибо, что следите за развитием игры и делитесь своими впечатлениями — это действительно помогает нам двигаться в правильном направлении.

Если вы хотите поддержать проект и не пропустить дальнейшие обновления, добавляйте игру в вишлист на Steam и заглядывайте в демо, если ещё не пробовали.

До встречи в следующих девлогах!