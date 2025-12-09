Ведьма на подработке - Девлог

Привет, ведьмы, ведьмаки и просто любопытные заглянувшие
Прежде чем рассказывать об апдейте, хотим сказать главное: огромное спасибо вам за 47 000 вишлистов.
Спасибо, что добавляете игру в вишлист, играете в демку, приводите друзей и делитесь своими впечатлениями
Каждый ваш клик, комментарий и сердечко под постом — это ещё один аргумент продолжать делать игру смелее и лучше для вас.
Новые персонажи и их локации
Мир стал еще насыщеннее — появилось два новых героя со своими уголками.
Учёный из библиотеки:
- Помогает изучать новые ингредиенты и зелья.
- Даёт ощущение, что вы не просто повторяете рецепты, а копаетесь в системе и открываете новое.
- Библиотека перестаёт быть фоном — это место, куда есть смысл возвращаться.
Продавец
- Персонаж, который торгует скинами для главной героини.
- Чем больше работаете и зарабатываете, тем смелее можно меняться внешне.
Телефон теперь — маленький социальный хаб:
- Вы получаете сообщения от персонажей.
- Можно выбирать ответы и задавать тон диалогам — мило, горячо и дерзко.
- Смотрите фотки, которые вам присылают девочки
Немного технической магии
Большая часть работы в этом апдейте — внутри:
- Мы перевели игру на более гибкую систему сохранений, чтобы прогресс вёл себя надёжнее.
- Подчистили кучу мелочей: стабильность, загрузки, странные мелкие баги.
Если коротко: игра стала менее капризной и готовой к дальнейшему масштабированию.
Спасибо, что следите за развитием игры и делитесь своими впечатлениями — это действительно помогает нам двигаться в правильном направлении.
Если вы хотите поддержать проект и не пропустить дальнейшие обновления, добавляйте игру в вишлист на Steam и заглядывайте в демо, если ещё не пробовали.
До встречи в следующих девлогах!
Уберите это.
неть
Родители накажут , если увидят ?
Что такое, тебе плохо?😮
Oh yeah, boy!!
Успехов разработчикам!
спасибо
Надеюсь что там будет адская попка🥵
Порка я имел ввиду
порка попки
Да
У игры есть русский язык. Моё почтение!
есс