Ведьма на подработке! 2026 г.
Логические, Инди, Менеджер, Для взрослых 18+
5.8 84 оценки

Ведьма на подработке - Девлог

TopHouse TopHouse Официальный аккаунт

Привет, ведьмы, ведьмаки и просто любопытные заглянувшие

Прежде чем рассказывать об апдейте, хотим сказать главное: огромное спасибо вам за 47 000 вишлистов.

Спасибо, что добавляете игру в вишлист, играете в демку, приводите друзей и делитесь своими впечатлениями

Каждый ваш клик, комментарий и сердечко под постом — это ещё один аргумент продолжать делать игру смелее и лучше для вас.

Новые персонажи и их локации

Мир стал еще насыщеннее — появилось два новых героя со своими уголками.

Учёный из библиотеки:

  • Помогает изучать новые ингредиенты и зелья.
  • Даёт ощущение, что вы не просто повторяете рецепты, а копаетесь в системе и открываете новое.
  • Библиотека перестаёт быть фоном — это место, куда есть смысл возвращаться.

Продавец

  • Персонаж, который торгует скинами для главной героини.
  • Чем больше работаете и зарабатываете, тем смелее можно меняться внешне.

Телефон теперь — маленький социальный хаб:

  • Вы получаете сообщения от персонажей.
  • Можно выбирать ответы и задавать тон диалогам — мило, горячо и дерзко.
  • Смотрите фотки, которые вам присылают девочки

Немного технической магии

Большая часть работы в этом апдейте — внутри:

  • Мы перевели игру на более гибкую систему сохранений, чтобы прогресс вёл себя надёжнее.
  • Подчистили кучу мелочей: стабильность, загрузки, странные мелкие баги.

Если коротко: игра стала менее капризной и готовой к дальнейшему масштабированию.

Спасибо, что следите за развитием игры и делитесь своими впечатлениями — это действительно помогает нам двигаться в правильном направлении.

Если вы хотите поддержать проект и не пропустить дальнейшие обновления, добавляйте игру в вишлист на Steam и заглядывайте в демо, если ещё не пробовали.

До встречи в следующих девлогах!

Комментарии:  13
Black3D

Уберите это.

TopHouse

неть

Giggity

Родители накажут , если увидят ?

Игнатий Лапкин

Что такое, тебе плохо?😮

White Dope

Oh yeah, boy!!

Спектр Зис

Успехов разработчикам!

TopHouse

спасибо

Игнатий Лапкин

Надеюсь что там будет адская попка🥵

Игнатий Лапкин

Порка я имел ввиду

xmur xmur Игнатий Лапкин

порка попки

Игнатий Лапкин xmur xmur

Да

MaxBlacksmith

У игры есть русский язык. Моё почтение!

TopHouse

есс