Ведьма на подработке - Эротический симулятор варки зелий, где вы физически взаимодействуете с ингредиентами

Вы - юная ведьма с большими амбициями и скромным котелком!
Ваша цель - устроиться на подработку и стать настоящим профессионалом в зельеварении. Вперёд - варить эликсиры, собирать редкие ингредиенты, богатеть и приближаться к своей мечте! И ВСЕ ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС
СКОРЕЕ ДОБАВЛЯЙ В ЖЕЛАЕМОЕ И ЗАПУСКАЙ ДЕМКУ (да, она уже доступна!)
Вам предстоит готовить зелья по заказу похотливых заказчиков. Покупатели очень нетерпеливы и будут требовать свои заказы как можно скорее
Во время варки, вы столкнетесь с “побочными эффектами” ингредиентов. Чтобы справиться с этим, ведьме придется пройти различные мини-игры, связанные с… ее телом
Запаситесь терпением и открывайте новые ингредиенты для более интересных опытов!
Интересные особенности:
- Физическая система варки зелий
- Анимированные катсцены
- Более 20 уникальных рецептов зелий
- Куча взаимодействий и секретов
- Ручной пиксель-арт
А чтобы получить более дорогие и сложные заказы, нашей ведьмочке предстоит отправиться в опасные экспедиции на поиски новых рецептов
А она точно зельеварением подрабатывает?
Кхэмс, ну тут хз хз
Она на двух работах, вечером после зельеварения долбится с клиентами за деньги😉
Че за х...я?;))
дрочабрь же не скоро
Это, видимо, игра для подготовки члена к дрочабрю. Так сказать - на посошок.
оригинал не переплюнете
жалкая пародия
что за оригинал?
один от мнф другой магик потион или что то типа того
ну или что то типа игр от акабура
С каких это пор у Мэгумин выросла грудь? Не канон!
Похорошела при Обаме
Я хочу игру где есть мясо кровь и голые сиськи🤭
Mad Island. Не благодарите!
Выйди на улицу, почухай траву.
Спасибо большое 👍🙂