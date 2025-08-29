Ведьма на подработке - Эротический симулятор варки зелий, где вы физически взаимодействуете с ингредиентами

Вы - юная ведьма с большими амбициями и скромным котелком!

Ваша цель - устроиться на подработку и стать настоящим профессионалом в зельеварении. Вперёд - варить эликсиры, собирать редкие ингредиенты, богатеть и приближаться к своей мечте! И ВСЕ ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

СКОРЕЕ ДОБАВЛЯЙ В ЖЕЛАЕМОЕ И ЗАПУСКАЙ ДЕМКУ (да, она уже доступна!)

Вам предстоит готовить зелья по заказу похотливых заказчиков. Покупатели очень нетерпеливы и будут требовать свои заказы как можно скорее

Во время варки, вы столкнетесь с “побочными эффектами” ингредиентов. Чтобы справиться с этим, ведьме придется пройти различные мини-игры, связанные с… ее телом

Запаситесь терпением и открывайте новые ингредиенты для более интересных опытов!

Интересные особенности:

Физическая система варки зелий

Анимированные катсцены

Более 20 уникальных рецептов зелий

Куча взаимодействий и секретов

Ручной пиксель-арт

А чтобы получить более дорогие и сложные заказы, нашей ведьмочке предстоит отправиться в опасные экспедиции на поиски новых рецептов