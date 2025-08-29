ЧАТ ИГРЫ
Ведьма на подработке! 2025 г.
Логические, Менеджер
7.5 6 оценок

Ведьма на подработке - Эротический симулятор варки зелий, где вы физически взаимодействуете с ингредиентами

TopHouse TopHouse Официальный аккаунт

Вы - юная ведьма с большими амбициями и скромным котелком!

Ваша цель - устроиться на подработку и стать настоящим профессионалом в зельеварении. Вперёд - варить эликсиры, собирать редкие ингредиенты, богатеть и приближаться к своей мечте! И ВСЕ ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

СКОРЕЕ ДОБАВЛЯЙ В ЖЕЛАЕМОЕ И ЗАПУСКАЙ ДЕМКУ (да, она уже доступна!)

Вам предстоит готовить зелья по заказу похотливых заказчиков. Покупатели очень нетерпеливы и будут требовать свои заказы как можно скорее

Во время варки, вы столкнетесь с “побочными эффектами” ингредиентов. Чтобы справиться с этим, ведьме придется пройти различные мини-игры, связанные с… ее телом

Запаситесь терпением и открывайте новые ингредиенты для более интересных опытов!

Интересные особенности:

  • Физическая система варки зелий
  • Анимированные катсцены
  • Более 20 уникальных рецептов зелий
  • Куча взаимодействий и секретов
  • Ручной пиксель-арт

А чтобы получить более дорогие и сложные заказы, нашей ведьмочке предстоит отправиться в опасные экспедиции на поиски новых рецептов

Tiger Goose

А она точно зельеварением подрабатывает?

5
TopHouse

Кхэмс, ну тут хз хз

ThinFalco

Она на двух работах, вечером после зельеварения долбится с клиентами за деньги😉

1
kolinmah

Че за х...я?;))

3
GleamingUngus

дрочабрь же не скоро

1
Razyobchenko

Это, видимо, игра для подготовки члена к дрочабрю. Так сказать - на посошок.

Alex40001

оригинал не переплюнете

жалкая пародия

Человек-Анекдот

что за оригинал?

Alex40001 Человек-Анекдот

один от мнф другой магик потион или что то типа того

ну или что то типа игр от акабура

Raphtallia

С каких это пор у Мэгумин выросла грудь? Не канон!

GleamingUngus

Похорошела при Обаме

ThinFalco

Я хочу игру где есть мясо кровь и голые сиськи🤭

Raphtallia

Mad Island. Не благодарите!

Kokoprime1991

Выйди на улицу, почухай траву.

ThinFalco Raphtallia

Спасибо большое 👍🙂