"Ведьма на подработке!" - когда ждать релиз на ПК

Привет, будущие ведьмы и ведьмаки!
Спасибо вам за 60.000 добавлений в список желаемого! Вы не просто помогли игре добраться до этой цифры и закрыть все главные цели вишлист-кампании, но и позволили проекту превзойти их - весь ранее обещанный дополнительный контент для игры уже готов
Ты не сбежишь от своей смены! Уже завтра Ведьма на подработке выйдет в Steam, а значит совсем скоро тебе придётся открыть дверь лавки, разжечь огонь под котлом и попытаться пережить поток странных клиентов
Мы знаем, что многие из вас давно ждут этот момент. И так как наши будущие ведьмы и ведьмаки живут в самых разных уголках мира, мы подготовили удобное время релиза для разных стран и регионов.
Когда начнётся первая смена?
В каждом регионе время выхода игры свое, поэтому мы собрали всё в удобную картинку. Просто найди свой регион и запомни время.
17 Апреля
- 08:00 Анкоридж
- 09:00 Лос-Анджелес
- 10:00 Мехико
- 11:00 Хьюстон
- 12:00 Нью-Йорк
- 13:00 Сан-Паулу
- 17:00 Лондон
- 18:00 Варшава и Кейптаун
- 19:00 Москва
- 20:00 Дубай
- 21:00 Алматы
- 23:00 Бангкок и Красноярск
18 Апреля
- 00:00 Гонконг
- 01:00 Сеул и Токио
- 02:00 Сидней и Владивосток
Спасибо, что всё это время ждали, поддерживали игру, делились ей с друзьями и помогали нам становиться лучше.
Уже завтра вы сможете начать свою первую смену, сварить первое зелье и понять, что работа ведьмой это не так просто, как кажется.
А пока - ставьте будильники, добавляйте игру в желаемое чтобы не пропустить свою первую смену, иначе нечем будет оплатить аренду!