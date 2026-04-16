"Ведьма на подработке!" - когда ждать релиз на ПК

Привет, будущие ведьмы и ведьмаки!

Спасибо вам за 60.000 добавлений в список желаемого! Вы не просто помогли игре добраться до этой цифры и закрыть все главные цели вишлист-кампании, но и позволили проекту превзойти их - весь ранее обещанный дополнительный контент для игры уже готов

Ты не сбежишь от своей смены! Уже завтра Ведьма на подработке выйдет в Steam, а значит совсем скоро тебе придётся открыть дверь лавки, разжечь огонь под котлом и попытаться пережить поток странных клиентов

Мы знаем, что многие из вас давно ждут этот момент. И так как наши будущие ведьмы и ведьмаки живут в самых разных уголках мира, мы подготовили удобное время релиза для разных стран и регионов.

Когда начнётся первая смена?

В каждом регионе время выхода игры свое, поэтому мы собрали всё в удобную картинку. Просто найди свой регион и запомни время.

17 Апреля

08:00 Анкоридж

09:00 Лос-Анджелес

10:00 Мехико

11:00 Хьюстон

12:00 Нью-Йорк

13:00 Сан-Паулу

17:00 Лондон

18:00 Варшава и Кейптаун

19:00 Москва

20:00 Дубай

21:00 Алматы

23:00 Бангкок и Красноярск

18 Апреля

00:00 Гонконг

01:00 Сеул и Токио

02:00 Сидней и Владивосток

Спасибо, что всё это время ждали, поддерживали игру, делились ей с друзьями и помогали нам становиться лучше.

Уже завтра вы сможете начать свою первую смену, сварить первое зелье и понять, что работа ведьмой это не так просто, как кажется.

А пока - ставьте будильники, добавляйте игру в желаемое чтобы не пропустить свою первую смену, иначе нечем будет оплатить аренду!