Ведьма на подработке - совсем скоро в Steam

Твоя смена уже на носу. Котёл кипит, а клиенты на подходе.
И, если честно… сейчас ты к этому не совсем готов, поэтому ждем тебя 17-го апреля
Магия, работа и немного хаоса
Ведьма на подработке - это атмосферный симулятор, где тебе предстоит варить зелья, обслуживать странных посетителей и пытаться удержать всё под контролем… даже когда всё начинает рушиться.
Ты просто хотел немного подзаработать
Но вместо спокойной подработки получил нескончаемый поток заказов, странные ингредиенты и крайне требовательных гостей.
Зелья - это не просто клик
Забудь про скучный крафт.
Здесь варка - это сложный процесс, в котором всё может пойти не так:
- физическая система приготовления
- ингредиенты ведут себя непредсказуемо
- важно не только что ты добавляешь, но и как
Один неверный шаг - и вместо идеального эликсира получится… нечто куда более непредсказуемое
Что тебя ждёт:
- 9 анимированных катсцен
- 9 ингредиентов и более 20 рецептов
- полноценная физика варки
- 7+ костюмов главной героини
- 7+ мини-игр
Каждая смена - новая история, новые заказы, необычные сочетания.
И десятки способов всё испортить или сделать идеально.
Тебе придётся балансировать между скоростью, внимательностью и экспериментами - именно это делает каждую сессию насыщенной и непредсказуемой.
Немного магии, немного безумия и много удовольствия от процесса.
Здесь важен не только результат, но и путь к нему:
различные действия, ошибки, неожиданные ситуации - всё, ради чего хочется возвращаться снова.
Котёл уже закипел.
Скоро начнётся твоя первая смена. А чтобы не пропустить её 17-го апреля - добавляй Ведьму на подработке в список желаемого!
это мы ждем
