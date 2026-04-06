Ведьма на подработке - совсем скоро в Steam

Твоя смена уже на носу. Котёл кипит, а клиенты на подходе.

И, если честно… сейчас ты к этому не совсем готов, поэтому ждем тебя 17-го апреля

Магия, работа и немного хаоса

Ведьма на подработке - это атмосферный симулятор, где тебе предстоит варить зелья, обслуживать странных посетителей и пытаться удержать всё под контролем… даже когда всё начинает рушиться.

Ты просто хотел немного подзаработать

Но вместо спокойной подработки получил нескончаемый поток заказов, странные ингредиенты и крайне требовательных гостей.

Зелья - это не просто клик

Забудь про скучный крафт.

Здесь варка - это сложный процесс, в котором всё может пойти не так:

- физическая система приготовления

- ингредиенты ведут себя непредсказуемо

- важно не только что ты добавляешь, но и как

Один неверный шаг - и вместо идеального эликсира получится… нечто куда более непредсказуемое

Что тебя ждёт:

9 анимированных катсцен

9 ингредиентов и более 20 рецептов

полноценная физика варки

7+ костюмов главной героини

7+ мини-игр

Каждая смена - новая история, новые заказы, необычные сочетания.

И десятки способов всё испортить или сделать идеально.

Тебе придётся балансировать между скоростью, внимательностью и экспериментами - именно это делает каждую сессию насыщенной и непредсказуемой.

Немного магии, немного безумия и много удовольствия от процесса.

Здесь важен не только результат, но и путь к нему:

различные действия, ошибки, неожиданные ситуации - всё, ради чего хочется возвращаться снова.

Котёл уже закипел.

Скоро начнётся твоя первая смена. А чтобы не пропустить её 17-го апреля - добавляй Ведьму на подработке в список желаемого!