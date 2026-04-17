Ведьма на подработке уже в Steam

Котёл вовсю кипит, клиенты уже выламывают дверь, а ты всё ещё не до конца понимаешь, как оказался в этом хаосе. Но теперь отступать поздно

Ведьма на подработке уже доступна в Steam!

Это атмосферный симулятор, в котором тебе предстоит варить зелья, обслуживать странных посетителей и пытаться удержать всё под контролем… даже когда всё валится из рук.

Ты просто хотел немного подзаработать.

Но вместо спокойной смены получил нескончаемый поток заказов, странные ингредиенты и крайне требовательных гостей.

Зелья - это не просто клик

Здесь варка - полноценный процесс, в котором важно буквально всё:

физическая система приготовления

ингредиенты ведут себя непредсказуемо

важно не только что ты добавляешь, но и как

Один неверный шаг - и вместо идеального эликсира получится… БУМ!

Что тебя ждёт:

Анимированные катсцены

Разнообразные ингредиенты и множество рецептов

Полноценная физика варки

Обилие костюмов для главной героини

Различные мини-игры

Каждая смена - это новые посетители, новые заказы и новые способы сделать всё идеально (или испортить).

Тебе придётся балансировать между скоростью, внимательностью и экспериментами. Иногда всё будет идти идеально. Иногда котёл взорвётся прямо у тебя перед лицом.

Немного магии, немного безумия и много удовольствия от процесса.

Котел уже закипел, а Ведьма на подработке ждёт тебя в Steam

Пора начинать свою первую смену!

А для тех кто хочет получить еще больше магии, хаоса и приятных бонусов с самого начала - есть Deluxe Edition!

В состав издания входят дополнительные материалы, которые помогут ещё глубже погрузиться в атмосферу Ведьмы на подработке и провести свою первую смену с особым шармом.