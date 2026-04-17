Ведьма на подработке уже в Steam

Котёл вовсю кипит, клиенты уже выламывают дверь, а ты всё ещё не до конца понимаешь, как оказался в этом хаосе. Но теперь отступать поздно
Ведьма на подработке уже доступна в Steam!
Это атмосферный симулятор, в котором тебе предстоит варить зелья, обслуживать странных посетителей и пытаться удержать всё под контролем… даже когда всё валится из рук.
Ты просто хотел немного подзаработать.
Но вместо спокойной смены получил нескончаемый поток заказов, странные ингредиенты и крайне требовательных гостей.
Зелья - это не просто клик
Здесь варка - полноценный процесс, в котором важно буквально всё:
- физическая система приготовления
- ингредиенты ведут себя непредсказуемо
- важно не только что ты добавляешь, но и как
Один неверный шаг - и вместо идеального эликсира получится… БУМ!
Что тебя ждёт:
- Анимированные катсцены
- Разнообразные ингредиенты и множество рецептов
- Полноценная физика варки
- Обилие костюмов для главной героини
- Различные мини-игры
Каждая смена - это новые посетители, новые заказы и новые способы сделать всё идеально (или испортить).
Тебе придётся балансировать между скоростью, внимательностью и экспериментами. Иногда всё будет идти идеально. Иногда котёл взорвётся прямо у тебя перед лицом.
Немного магии, немного безумия и много удовольствия от процесса.
Котел уже закипел, а Ведьма на подработке ждёт тебя в Steam
Пора начинать свою первую смену!
А для тех кто хочет получить еще больше магии, хаоса и приятных бонусов с самого начала - есть Deluxe Edition!
В состав издания входят дополнительные материалы, которые помогут ещё глубже погрузиться в атмосферу Ведьмы на подработке и провести свою первую смену с особым шармом.
Не доступна для РФ региона. Уже давно как. Как в вишлисты прогрели, так и сверкая пятками исчезли.