Ведьмин девлог: чат, зелья и немного искушений

Привет, ведьмы и любопытные наблюдатели

Пока котёл булькал, а ингредиенты подозрительно шевелились, мы не сидели сложа руки. Последнее время мы были заняты полировкой, созданием новых персонажей и балансировкой систем, которые делают мир игры живее, наглее и… честнее к вашим желаниям

Рассказываем, что изменилось.

Доработка чата

Мы основательно прокачали систему чата. Теперь он работает прямо внутри игры, а не в отдельной сцене - общение с персонажами ощущается естественно и не вырывает из процесса.

Для чата подготовлены 6 новых изображений, а ещё мы ввели прогрессию:

новые фото и диалоги открываются по мере покупок одежды и изучения ингредиентов

у босса пока всё строже, контент раскрывается по дням

Чем активнее ты играешь, тем откровеннее становится общение

Магазины, которые хочется посещать

Мы полностью отрисовали магазин одежды и представили нового персонажа - Продавца, который точно знает толк в моде и образах.

А для тех, кто любит знания погорячее, появилась библиотека по изучению зелий вместе с новой героиней - Орчихой-учёной. Она не только умная, но и опасно харизматичная

Гардероб и экономика

Теперь переодеваться можно прямо из дома - добавлен шкаф и удобная система выбора одежды.

Заодно мы:

добавили новые ингредиенты и зелья

пересмотрели цены на одежду и ресурсы

обновили формулу наград за зелья: учитывается база, скорость, количество ингредиентов и их ценность

Экономика стала честнее, а прогресс - ощутимее

Полировка и атмосфера

Чтобы первое впечатление было правильным, мы добавили небольшое интро в начале игры и отдельный спрайт для экрана гейм-овера (да, даже поражения теперь выглядят красиво).

Также начали постепенно переводить визуал под формат 16:9: обновлены дом и главное меню. Демка изначально была в другом формате, так что это аккуратный, но важный шаг вперед.

Технические правки:

добавлена загрузка при переходе в стартовое меню

доработана система сохранений

исправлена часть багов из прошлого билда

Меньше неловкости - больше удовольствия.

Мы продолжаем делать мир ведьмочки более насыщенным, отзывчивым и бесстыдным

Если ты ещё не заглядывала в обновленную демо-версию - сейчас самое время.

А добавление игры в список желаемого помогает нам колдовать намного лучше