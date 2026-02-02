Ведьмин девлог: чат, зелья и немного искушений

Привет, ведьмы и любопытные наблюдатели
Пока котёл булькал, а ингредиенты подозрительно шевелились, мы не сидели сложа руки. Последнее время мы были заняты полировкой, созданием новых персонажей и балансировкой систем, которые делают мир игры живее, наглее и… честнее к вашим желаниям
Рассказываем, что изменилось.
Доработка чата
Мы основательно прокачали систему чата. Теперь он работает прямо внутри игры, а не в отдельной сцене - общение с персонажами ощущается естественно и не вырывает из процесса.
Для чата подготовлены 6 новых изображений, а ещё мы ввели прогрессию:
- новые фото и диалоги открываются по мере покупок одежды и изучения ингредиентов
- у босса пока всё строже, контент раскрывается по дням
Чем активнее ты играешь, тем откровеннее становится общение
Магазины, которые хочется посещать
Мы полностью отрисовали магазин одежды и представили нового персонажа - Продавца, который точно знает толк в моде и образах.
А для тех, кто любит знания погорячее, появилась библиотека по изучению зелий вместе с новой героиней - Орчихой-учёной. Она не только умная, но и опасно харизматичная
Гардероб и экономика
Теперь переодеваться можно прямо из дома - добавлен шкаф и удобная система выбора одежды.
Заодно мы:
- добавили новые ингредиенты и зелья
- пересмотрели цены на одежду и ресурсы
- обновили формулу наград за зелья: учитывается база, скорость, количество ингредиентов и их ценность
Экономика стала честнее, а прогресс - ощутимее
Полировка и атмосфера
Чтобы первое впечатление было правильным, мы добавили небольшое интро в начале игры и отдельный спрайт для экрана гейм-овера (да, даже поражения теперь выглядят красиво).
Также начали постепенно переводить визуал под формат 16:9: обновлены дом и главное меню. Демка изначально была в другом формате, так что это аккуратный, но важный шаг вперед.
Технические правки:
- добавлена загрузка при переходе в стартовое меню
- доработана система сохранений
- исправлена часть багов из прошлого билда
Меньше неловкости - больше удовольствия.
Мы продолжаем делать мир ведьмочки более насыщенным, отзывчивым и бесстыдным
Если ты ещё не заглядывала в обновленную демо-версию - сейчас самое время.
А добавление игры в список желаемого помогает нам колдовать намного лучше
Почему игра недоступна в рф?
РКН жесток(
Зато все знают где нужно искать.
))