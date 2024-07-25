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об игре
Party Animals 20.09.2023
Экшен, Файтинг, Инди
6.4 41 оценка

Для милых зверушек Party Animals вышло обновление c режимом гонок Nemo Kart (аналог Mario Kart) и бесплатный BattlePass

VovanVV1982
Новости

На днях в игре Party Animals вышло большое обновление, приносящее новый режим гонок Nemo Kart (аналог Mario Kart) и бесплатный BattlePass. Конечно без глюков не обошлось. В первом же заезде мелодия фоновая с лобби перешла на игровой процесс. На текущий момент режим находится в бета тестировании. Так же вышел бесплатный BattlePass с летними скинами (главным финальным скином горилла в стиле Сейлор Мун). При заходе игры встречала музыка с копирайтом (пришлось заменить).

Nemo Kart — это совершенно новая попытка нашей команды разработчиков, в которой игроки могут выбирать собственное животное и уникальные транспортные средства для соревнований на трассе. В настоящее время режим картинга представляет собой тщательно разработанную трассу. Эта трасса включает в себя различные испытания, направленные на проверку навыков вождения игроков и стратегического использования.

Подробнее о обновлении, исправлении и улучшениях можно почитать тут.

Так же для игры доступны бесплатные скины по кодам:

  • lirik– 3 кота (1 персонаж)
  • luckincoffee – Coffee Garfat персонаж
  • beardbox – Kiko персонаж
  • joshandkato – Kato персонаж

Игра доступна ПК и консоли.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
sergeu78

для 2023-го не очень

0
VovanVV1982

нормальная графика. зато можно на многих пк запустить. не все же покупают супер пк.

чем выше требования и графика в игре, тем уже круг потребителей игры. если сделают игру с самой реалистичной графикой ну и только который тянет очень крутые пк, то это малый круг потребителей.

1
sergeu78 VovanVV1982

это настолько всё лично

0
VovanVV1982 sergeu78

а чего написал "для 2023 не очень"? графика слабовата чтоль или эвент?

леатхал компани, контент варнинг, дайвер дейв так же не сильны по графике для 2023-2024, но они популярны.

майн крафт до сих пор играют активно.

0
VovanVV1982

топ 4 в стиме єто мало? https://www.playground.ru/party_animals/news/prichudlivaya_party_animals_samaya_ozhidaemaya_igra_v_steam_pryamo_sejchas-1222568

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