Для милых зверушек Party Animals вышло обновление c режимом гонок Nemo Kart (аналог Mario Kart) и бесплатный BattlePass

На днях в игре Party Animals вышло большое обновление, приносящее новый режим гонок Nemo Kart (аналог Mario Kart) и бесплатный BattlePass. Конечно без глюков не обошлось. В первом же заезде мелодия фоновая с лобби перешла на игровой процесс. На текущий момент режим находится в бета тестировании. Так же вышел бесплатный BattlePass с летними скинами (главным финальным скином горилла в стиле Сейлор Мун). При заходе игры встречала музыка с копирайтом (пришлось заменить).

Nemo Kart — это совершенно новая попытка нашей команды разработчиков, в которой игроки могут выбирать собственное животное и уникальные транспортные средства для соревнований на трассе. В настоящее время режим картинга представляет собой тщательно разработанную трассу. Эта трасса включает в себя различные испытания, направленные на проверку навыков вождения игроков и стратегического использования.

Подробнее о обновлении, исправлении и улучшениях можно почитать тут.

Так же для игры доступны бесплатные скины по кодам:

lirik– 3 кота (1 персонаж)

luckincoffee – Coffee Garfat персонаж

beardbox – Kiko персонаж

joshandkato – Kato персонаж

Игра доступна ПК и консоли.