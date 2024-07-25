Для милых зверушек Party Animals вышло обновление c режимом гонок Nemo Kart (аналог Mario Kart) и бесплатный BattlePass

На днях в игре Party Animals вышло большое обновление, приносящее новый режим гонок Nemo Kart (аналог Mario Kart) и бесплатный BattlePass. Конечно без глюков не обошлось. В первом же заезде мелодия фоновая с лобби перешла на игровой процесс. На текущий момент режим находится в бета тестировании. Так же вышел бесплатный BattlePass с летними скинами (главным финальным скином горилла в стиле Сейлор Мун). При заходе игры встречала музыка с копирайтом (пришлось заменить).
Nemo Kart — это совершенно новая попытка нашей команды разработчиков, в которой игроки могут выбирать собственное животное и уникальные транспортные средства для соревнований на трассе. В настоящее время режим картинга представляет собой тщательно разработанную трассу. Эта трасса включает в себя различные испытания, направленные на проверку навыков вождения игроков и стратегического использования.
Подробнее о обновлении, исправлении и улучшениях можно почитать тут.
Так же для игры доступны бесплатные скины по кодам:
- lirik– 3 кота (1 персонаж)
- luckincoffee – Coffee Garfat персонаж
- beardbox – Kiko персонаж
- joshandkato – Kato персонаж
Игра доступна ПК и консоли.
для 2023-го не очень
нормальная графика. зато можно на многих пк запустить. не все же покупают супер пк.
чем выше требования и графика в игре, тем уже круг потребителей игры. если сделают игру с самой реалистичной графикой ну и только который тянет очень крутые пк, то это малый круг потребителей.
это настолько всё лично
а чего написал "для 2023 не очень"? графика слабовата чтоль или эвент?
леатхал компани, контент варнинг, дайвер дейв так же не сильны по графике для 2023-2024, но они популярны.
майн крафт до сих пор играют активно.
топ 4 в стиме єто мало? https://www.playground.ru/party_animals/news/prichudlivaya_party_animals_samaya_ozhidaemaya_igra_v_steam_pryamo_sejchas-1222568