Для сетевого файтинга Party Animals вышло крупное летнее обновление 1.16.0.0 с тюнингом машинок и новыми картами

Разработчики из Recreate Games официально выпустили масштабный патч, который существенно расширил возможности популярного соревновательного режима Nemo Kart. Главным нововведением апдейта стало появление полноценной системы кастомизации и улучшения транспортных средств. В игре открылся специальный гараж, где пользователи могут проводить исследования техники, открывать новые детали и собирать собственные уникальные гоночные машины для заездов.

Согласно официальному описанию, режим Nemo Kart пополнился тремя совершенно новыми скоростными трассами: Cast-A-Way, Rock N Roar и Sky Ruins.

Автопарк пушистых гонщиков также увеличился за счет добавления трех уникальных транспортных средств. Вместе с этим создатели обновили общую линейку уровней режима, внедрив туда четырнадцать новых тематических костюмов для персонажей, а также вернули в магазин популярные наборы одежды из прошлых сезонов и добавили форму в стиле Чемпионата мира.

Существенные изменения затронули и мирную карту «Летняя хижина», которую полностью перевели на летнюю тематику с анимациями стрекоз и ночными светлячками. На локации появились два новых типа удочек и шесть уникальных видов летней рыбы, а хвастаться уловом теперь можно прямо в сидячем положении. Для совместного отдыха добавили четырехместную лодку, а в местном торговом автомате стали доступны пляжный зонтик и карманный фонарик.

Помимо контентных новшеств, внутриигровой магазин пополнился новым постоянным персонажем — жесткошерстным фокстерьером по имени Милу. Также на ограниченное время в ротацию вернулся популярный спортивный режим «Кунг-фу футбол». Разработчики отметили, что патч уже доступен для автоматического скачивания на всех целевых платформах, включая ПК и домашние консоли, и содержит в себе традиционную порцию исправлений мелких технических ошибок.