Party Animals получила шквал негативных отзывов после анонса AI-конкурса с призовым фондом в $75,000

Разработчики Party Animals из Recreate Games устроили себе один из самых громких скандалов года — и всё ради конкурса, который прожил меньше суток. 12 мая студия анонсировала Golden Paw Awards — конкурс видеороликов с призовым фондом в 75,000 из которых 15,000 достались бы победителю. Условие было одно: использовать AI как «основной творческий инструмент» — от генерации изображений и видео до озвучки и 3D-ассетов.
Реакция игроков оказалась мгновенной. Steam завалили отрицательными отзывами: за пару дней налетело более 800 негативных рецензий, и рейтинг последних отзывов рухнул с «Очень положительных» до «В основном отрицательных».
Цитаты говорят сами за себя: «Покойся с миром, любил эту игру, но они полезли в AI» — написал пользователь с 26 часами в игре. Другой игрок с 370+ часами добавил: «Отдавать 75 тысяч людям, которые просто жмут кнопку и генерируют AI-помои — это плевок в лицо создателям игр и всем, кто занимается искусством».
Часть аудитории просто удалила игру. А соотношение репостов к лайкам под постом с анонсом конкурса — 2 200 репостов на 500 лайков — многие комментаторы назвали одним из самых красноречивых провалов в игровых соцсетях.
На следующий день Recreate Games сдалась.
Студия опубликовала извинение: «Наша цель была снизить порог входа в творчество. В прошлых конкурсах мы видели игроков с отличными идеями, которые не могли их реализовать из-за незнания программ для монтажа или моделирования. Мы надеялись, что AI станет более доступным инструментом».
Дальше — стандартное: «Мы понимаем опасения насчёт AI, мы не пытаемся обесценить ручной труд. Для нас AI — всего лишь инструмент. Главное — идея, выражение и финальная работа».
Конкурс поставили на паузу. Студия запустила опрос среди игроков с тремя вариантами: полностью отменить конкурс, переделать его в не-AI формат или оставить AI-категорию и добавить ручную. На момент написания новости 57.3% проголосовавших выбрали полную отмену. Вариант с сохранением AI набрал лишь 7.9%.
Проблема глубже, чем один конкурс. За последний год игровое сообщество стало резко негативно реагировать на любые попытки внедрения генеративного AI. Clair Obscur: Expedition 33 столкнулась с критикой после признания об использовании AI, а Larian Studios получили свою порцию недовольства из-за планов применить технологию в новой Divinity. Party Animals просто наступила на те же грабли — но с особой громкостью, потому что выкатила AI не во внутреннюю разработку, а в публичный конкурс с крупным призовым фондом.
Ирония в том, что правила конкурса отдельно оговаривали дисквалификацию за плагиат и несанкционированное использование чужих работ.
Комментаторы не упустили момент: «Вы вообще знаете, как работает генеративный AI?»
О ноу опять ии опять драма
Это от тех самых гениев, которые мариновали игру в статусе "доступ только для стримеров" что-то около года, а потом ещё на год-два пропали с радаров?
Ну... теперь мы знаем, зачем команде по разработке игры нужен хоть один гуманитарий. Вот таких фиаско самоочевидных не допускать.
Молодцы, идут по ожидаемой траектории вниз...
Комментаторы, очевидно, не знают. Но это как всегда у нео-луддитов.
Проблема кроется в том, что создатели не знали собственную аудиторию которая, как оказалась, состоит из тех, кому нейросети наступают на пятки и лишают заработка на всяких патреонах. поскольку их мазня уже мало кому интересна когда ты можешь получить тоже самое от ИИ за минуту просто написав точно такой же текст, какой бы ты написал рисовальщику (художниками их не назвать).