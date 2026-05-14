Party Animals получила шквал негативных отзывов после анонса AI-конкурса с призовым фондом в $75,000

Разработчики Party Animals из Recreate Games устроили себе один из самых громких скандалов года — и всё ради конкурса, который прожил меньше суток. 12 мая студия анонсировала Golden Paw Awards — конкурс видеороликов с призовым фондом в 75,000 из которых 15,000 достались бы победителю. Условие было одно: использовать AI как «основной творческий инструмент» — от генерации изображений и видео до озвучки и 3D-ассетов.

Реакция игроков оказалась мгновенной. Steam завалили отрицательными отзывами: за пару дней налетело более 800 негативных рецензий, и рейтинг последних отзывов рухнул с «Очень положительных» до «В основном отрицательных».

Цитаты говорят сами за себя: «Покойся с миром, любил эту игру, но они полезли в AI» — написал пользователь с 26 часами в игре. Другой игрок с 370+ часами добавил: «Отдавать 75 тысяч людям, которые просто жмут кнопку и генерируют AI-помои — это плевок в лицо создателям игр и всем, кто занимается искусством».

Часть аудитории просто удалила игру. А соотношение репостов к лайкам под постом с анонсом конкурса — 2 200 репостов на 500 лайков — многие комментаторы назвали одним из самых красноречивых провалов в игровых соцсетях.

На следующий день Recreate Games сдалась.

Студия опубликовала извинение: «Наша цель была снизить порог входа в творчество. В прошлых конкурсах мы видели игроков с отличными идеями, которые не могли их реализовать из-за незнания программ для монтажа или моделирования. Мы надеялись, что AI станет более доступным инструментом».

Дальше — стандартное: «Мы понимаем опасения насчёт AI, мы не пытаемся обесценить ручной труд. Для нас AI — всего лишь инструмент. Главное — идея, выражение и финальная работа».

Конкурс поставили на паузу. Студия запустила опрос среди игроков с тремя вариантами: полностью отменить конкурс, переделать его в не-AI формат или оставить AI-категорию и добавить ручную. На момент написания новости 57.3% проголосовавших выбрали полную отмену. Вариант с сохранением AI набрал лишь 7.9%.

Проблема глубже, чем один конкурс. За последний год игровое сообщество стало резко негативно реагировать на любые попытки внедрения генеративного AI. Clair Obscur: Expedition 33 столкнулась с критикой после признания об использовании AI, а Larian Studios получили свою порцию недовольства из-за планов применить технологию в новой Divinity. Party Animals просто наступила на те же грабли — но с особой громкостью, потому что выкатила AI не во внутреннюю разработку, а в публичный конкурс с крупным призовым фондом.

Ирония в том, что правила конкурса отдельно оговаривали дисквалификацию за плагиат и несанкционированное использование чужих работ.

Комментаторы не упустили момент: «Вы вообще знаете, как работает генеративный AI?»