Состоялся релиз одной из самых желанных игр Steam - милые зверюшки готовы к сражениям в Party Animals ©

Бросайте, боритесь и бейте головой своих друзей в этой хаотичной и милой кооперативной драке с забавной физикой.

После трех увлекательных выходных бета-тестов, которые обеспечили Party Animals место №1 в списке самых желанных игр в Steam, разработчик Recreate Games рады сообщить о релизе игры на PC (Steam) и Xbox One / Series X|S!

Стоимость Party Animals составляет 1238 рублей за стандартное издание или 1857 рублей за издание Deluxe, которое включает в себя эксклюзивные наряды и персонажей, а также кучу внутриигровой валюты. Давайте начнем эту вечеринку!

"Наша команда очень рада, что Party Animals официально вышла на рынок! Мы невероятно благодарны нашему сообществу за поддержку и терпение, которые оно оказывало нам на протяжении многих лет, и с нетерпением ждем новостей от новых игроков, когда они смогут познакомиться с полной версией игры. Мы надеемся, что все смогут весело провести время с друзьями и завести новых в игре!" Зиксионг, продюсер и арт-директор