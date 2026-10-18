Party on Hallow Grove уже доступна на PC - устройте самый жуткий день рождения

Устроить идеальную вечеринку на день рождения — задача непростая. Особенно если праздник должен стать самым страшным в истории. Именно этим предстоит заняться игрокам в Party on Hallow Grove — пиксельном приключении от разработчика Vaaasm, которое уже вышло на PC в Steam.

Действие игры разворачивается в огромном особняке, где готовится необычное торжество. Игрокам предстоит исследовать многочисленные комнаты, знакомиться с эксцентричными гостями и постепенно превращать старинное поместье в идеальное место для жуткой вечеринки.

Одной из главных особенностей Party on Hallow Grove станет возможность украшать особняк и самостоятельно создавать атмосферу праздника. При этом важную роль сыграет общение с посетителями, каждый из которых обладает собственным характером и способен сделать подготовку к торжеству еще интереснее.

Игра выполнена в ретростилистике с красочной пиксельной графикой и сочетает элементы исследования, общения с персонажами и оформления интерьеров. Релизный трейлер демонстрирует необычных обитателей особняка и атмосферу праздника, в котором милое соседствует с пугающим.