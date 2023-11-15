На Switch состоялся релиз адвенчуры Passpartout 2: The Lost Artist

После выхода 19 октября в Японии версия Passpartout 2: The Lost Artist для Switch теперь доступна в Nintendo eShop по всему миру.

В игре нам отводится роль художника, который стремится вернуть былую популярность. Рисуйте и продавайте произведения искусства нахальным критикам, чтобы вернуть утраченную художественную карьеру.

Возьмите с собой свои произведения искусства с помощью удобного складного мольберта. Исследуйте очаровательный кукольный город Феникс, познакомьтесь с его жителями и узнайте, что ими движет. Используйте свои кровно заработанные деньги, чтобы побаловать себя в магазине товаров для искусства.

Дебют Passpartout 2: The Lost Artist состоялся на PC (Steam) 4 апреля.