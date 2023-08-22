Опубликован новый трейлер художественного приключения Passpartout 2: The Lost Artist ©

Flamebait Games представили новый трейлер забавного художественного приключения Passpartout 2: The Lost Artist для Nintendo Switch.

Passpartout 2: The Lost Artist, впервые выпущенная в апреле 2023 года в Steam (93% очень положительных отзывов пользователей), является продолжением дебютной игры студии Passpartout: The Starving Artist, которая изначально была разработана командой студентов университета и продана. более одного миллиона единиц.

Встаньте на место Паспарту, когда-то известного художника, чья слава была утрачена после загадочного исчезновения, и помогите ему возродить его художественную карьеру. Город Феникс полон очаровательных людей, которые могут использовать таланты художника, так что запаситесь художественными принадлежностями и приготовьтесь нарисовать шедевр!

В игре будут новые способы игры на Nintendo Switch, в том числе использование сенсорного экрана для рисования с совместимостью со стилусом. Игроки Switch также могут воспользоваться функцией гироскопа Joy-Con, чтобы рисовать или наклеивать с помощью проверенных и настоящих оригинальных элементов управления джойстиком.

Отправляйтесь в свое трудное приключение художника. Рисуйте и продавайте искусство дерзким критикам, чтобы вернуть утраченную художественную карьеру. Исследуйте очаровательный город Феникс, изголодавшийся по произведениям искусства, и покажите им, что вы настоящий художник.