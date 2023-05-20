Забавное приключение Passpartout 2: The Lost Artist выйдет на Switch 19 октября ©

Издатель Happinet и разработчик Flamebait Games выпустят Switch-версию Passpartout 2: The Lost Artist 19 октября, объявили компании.

Отправляйтесь в свое трудное приключение художника. Рисуйте и продавайте искусство дерзким критикам, чтобы вернуть утраченную художественную карьеру. Исследуйте очаровательный, изголодавшийся по искусству город Феникс и покажите им, что вы настоящий художник.

Рисуйте и продавайте произведения искусства на ходу, используя удобный складной мольберт. Исследуйте милый кукольный городок, познакомьтесь с его жителями и их интересами. Помогите им с комиссионными, например, нарисуйте новую рекламу для ресторана Стива. Или почему бы не купить студию, чтобы работать из дома, как в старые добрые времена?

Passpartout 2: The Lost Artist впервые вышла на ПК в Steam 4 апреля.