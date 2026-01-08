Игроки раскритиковали техническое состояние Past Fate на релизе

Студия Icy North Games выпустила в ранний доступ свой новый многопользовательский проект под названием Past Fate. Игра представляет собой MMORPG с открытым миром в сеттинге средневекового фэнтези, где пользователям предлагается полная свобода действий и возможность выбора собственного пути развития.

Действие разворачивается на землях Нендхира, где две враждующие фракции ведут борьбу за территорию. Игроки выступают в роли наемников, которые могут примкнуть к одной из сторон конфликта или остаться нейтральными исследователями. Ключевыми особенностями проекта называют морские сражения с управлением собственным кораблем, систему найма команды, а также боевую систему, зависящую от личных навыков игрока, а не только от характеристик персонажа. В игре также реализованы подземелья, крафт и строительство.

Релиз сопровождался техническими проблемами, из-за чего проект получил в основном отрицательные отзывы от пользователей платформы Valve. Игроки сообщают о нестабильной работе серверов, ошибках интерфейса и проблемах с оптимизацией. Отдельной критике подверглась возможность нападения на новичков в стартовых локациях.

Разработчики оперативно отреагировали на жалобы сообщества. В первом же обновлении были запущены отдельные PvE серверы для мирного прохождения, а также внесены правки в баланс и исправлены некоторые критические ошибки. Авторы извинились за проблемный старт и сообщили, что продолжают работу над улучшением сетевого кода. Ожидается, что игра пробудет в раннем доступе около 2 лет, в течение которых мир будет расширяться новыми континентами и механиками.