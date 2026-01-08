Игроки раскритиковали техническое состояние Past Fate на релизе

Студия Icy North Games выпустила в ранний доступ свой новый многопользовательский проект под названием Past Fate. Игра представляет собой MMORPG с открытым миром в сеттинге средневекового фэнтези, где пользователям предлагается полная свобода действий и возможность выбора собственного пути развития.
Действие разворачивается на землях Нендхира, где две враждующие фракции ведут борьбу за территорию. Игроки выступают в роли наемников, которые могут примкнуть к одной из сторон конфликта или остаться нейтральными исследователями. Ключевыми особенностями проекта называют морские сражения с управлением собственным кораблем, систему найма команды, а также боевую систему, зависящую от личных навыков игрока, а не только от характеристик персонажа. В игре также реализованы подземелья, крафт и строительство.
Релиз сопровождался техническими проблемами, из-за чего проект получил в основном отрицательные отзывы от пользователей платформы Valve. Игроки сообщают о нестабильной работе серверов, ошибках интерфейса и проблемах с оптимизацией. Отдельной критике подверглась возможность нападения на новичков в стартовых локациях.
Разработчики оперативно отреагировали на жалобы сообщества. В первом же обновлении были запущены отдельные PvE серверы для мирного прохождения, а также внесены правки в баланс и исправлены некоторые критические ошибки. Авторы извинились за проблемный старт и сообщили, что продолжают работу над улучшением сетевого кода. Ожидается, что игра пробудет в раннем доступе около 2 лет, в течение которых мир будет расширяться новыми континентами и механиками.
20 человек онлайн в игре чё тут обсуждать
при онлайне в 20 человек на них напали в мирной зоне xD
На игру собирали организовали краудфандинг 5 с лишним лет назад, судя по новостям, а она до сих пор в альфе. И не очень понятно, что должно случиться, чтобы она стала успешной.
Судя по скриншотам и видео в стим, то выглядит проект как игра из 2013-2014-ого.
Выглядит, как что-то ну ОЧЕНЬ кривое. Прям на видео какой-то лагодром полный, а анимации и другие аспекты игры ( как уже подметил Lazy Mutton ) 12 летней давности