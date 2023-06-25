Кооперативная головоломка The Past Within выйдет на Nintendo Switch 6 июля ©

Амстердамский (Нидерланды) разработчик инди-игр Rusty Lake объявил, что кооперативная приключенческая головоломка The Past Within выйдет на Nintendo Switch в Nintendo Eshop 6 июля 2023 года. Игра уже доступна для ПК в Steam и устройствах iOS и Android.

The Past Within — шестнадцатая игра разработчика, действие которой происходит в сюрреалистической вселенной Rusty Lake. Игра доступна на ПК, Mac, iOS и Android. С момента запуска в ноябре 2022 года в Steam было продано более миллиона единиц, ее загрузили более 100 000 раз на мобильные устройства, и вскоре она будет доступна в Nintendo eShop для Nintendo Switch.

Отец мертв, но не забыт, дочь, пробирающаяся сквозь Прошлое, чтобы разгадать зловещий план, неизвестное присутствие, оглядывающееся назад из Будущего... В этой асинхронной приключенческой головоломке игроки должны работать вместе и общаться во времени и пространстве, чтобы решить тайна, оставленная Альбертом Вандербумом. 6 июля игроки на Nintendo Switch смогут присоединиться к этому раскрытию неизвестного и узнать, что Альберт планировал сделать из загробного мира.