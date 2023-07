Кооперативная головоломка The Past Within вышла на Nintendo Switch ©

Игроки Nintendo Switch могут погрузиться в The Past Within и вместе исследовать прошлое или будущее, что знаменует собой самый первый шаг Rusty Lake в Nintendo eShop. С момента запуска кооперативная игра-головоломка была продана тиражом более 1 миллиона единиц на ПК и мобильных устройствах.

The Past Within — это кооперативная игра. Оба игрока должны иметь копию игры, а также способ общаться друг с другом. В игру можно играть на разных устройствах (Switch, мобильный телефон, планшет или компьютер) и не требуется подключение к Интернету.

The Past Within — это асинхронная приключенческая головоломка типа «укажи и щелкни», действие которой происходит в сюрреалистическом царстве Rusty Lake. Исследуя прошлое и будущее, игроки должны работать вместе, чтобы выяснить и привести в действие загадочные планы Альберта Вандербума из загробного мира. В то время как предыдущие игры Rusty Lake состояли исключительно из 2D-окружения, в The Past Within игроки также погружаются во вселенную в 3D.