Барабаны снова гремят: яркий трейлер Patapon 1+2 Replay напомнил о скором релизе

Bandai Namco представила красочный релизный трейлер сборника Patapon 1+2 Replay, который уже завтра станет доступен на PC, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Обновлённая коллекция возвращает культовые ритм-стратегии, дебютировавшие на PSP, с улучшенной графикой и звуком — и явно нацелена как на фанатов оригиналов, так и на новых игроков.

Игровой процесс остался верен корням: игрок управляет армией очаровательных существ — патапонов — отдавая команды при помощи ритмичных ударов на барабанах. Каждая комбинация команд активирует определённые действия — атаки, защиту, продвижение вперёд — и требует чёткого следования ритму.

Patapon 1+2 Replay похвастается полностью переработанной визуальной составляющей, высокой чёткостью изображения, плавной анимацией и улучшенными аудиотреками. Всё это призвано не только пробудить ностальгию у ветеранов серии, но и привлечь внимание широкой аудитории.

Интересно, что релиз ремастера происходит вскоре после того, как духовный наследник серии — Ratatan от оригинальных авторов — был отложен на неопределённый срок. Возможно, разработчики решили не сталкиваться напрямую с Patapon 1+2 Replay, оставив своё время для более удачного запуска позже.

Оценить обновлённую классику можно будет уже с 11 июля.