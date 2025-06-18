Обзорный трейлер сборника Patapon 1+2 Replay рассказывает об основных элементах управления, стратегиях и улучшениях

Издатель Bandai Namco и разработчик SAS выпустили шестиминутный обзорный трейлер Patapon 1+2 Replay.

Patapon — это приключенческий экшен, в котором игроки используют ритм четырех мистических барабанов, чтобы командовать милыми и загадочными существами, похожими на глазные яблоки, известными как патапоны.

У всех патапонов есть уникальные характеристики и классы (профессии), например, хатапон, который стоит в центре отряда, размахивая своим флагом и возглавляя своих союзников, татепон, который защищает других своим большим щитом, и юмипон, который атакует, стреляя стрелами. Роль каждого патапона во время битвы меняется в зависимости от его класса, что позволяет вам создать уникальную и хорошо оснащенную армию, чтобы справиться с различными вызовами, которые вас ждут.

Patapon 1+2 Replay выйдет на PlayStation 5, Switch и ПК в Steam 11 июля по всему миру.