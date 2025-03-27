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Patapon 1+2 Replay 11.07.2025
Экшен, Музыка
9.7 3 оценки

Пата-пата-пата-пон! Bandai Namco выпустит сборник ремастеров Patapon 1 + 2 Replay на ПК и консолях

butcher69 butcher69

На Nintendo Direct 27 марта компания Bandai Namco анонсировала Patapon 1 + 2 Replay — сборник ремастеров двух классических музыкальных игр, который будет доступен с 11 июля 2025 года для ПК, Nintendo Switch и PS5.

Patapon — это уникальная музыкальная игра, где игроки управляют армией черно-белых существ, нажимая кнопки в такт музыке, чтобы активировать различные стратегии атаки и бегства. Задача — победить врагов, преодолеть уровни и завершить сюжет.

Ремастер включает новые возможности, такие как настройка уровня сложности и экранный гид, который помогает легче осваивать различные стратегии и команды, особенно в напряженные моменты. Это значительно улучшает игровой процесс и делает его доступнее для новых игроков.

Игра, изначально выпущенная на PSP, теперь доступна и на Nintendo Switch, что делает её идеальным выбором для портативной игры.

41
21
Patapon 1+2 Replay
11.07.2025
Комментарии: 21
Ваш комментарий
maximus388

давно пора

10
plugge000

Супер но жаль что не на смартфонах, на них она бы отлично смотрелась, все таки в такую игру на пк странно играть

3
jax baron

ПАТА ПАТА ПАТА ПРОН

1
TerryTrix

ПАТА ПАТА ПАТА ПОН

0
AlexanderMakarenko013

Пон пон пата пон..... Ну как же без боевки

0
Саван Аран TerryTrix

ЧАКА ЧАКА ПАТА ПОН

0
КристианПобединский

пон пон, патапон

0
Sider999

Пон пон тебе в ротон))

-1
Pravdarub

Так и не понял как у нее играть(

1
jax baron

эх 3 бы часть

0
Нейтан Дрейк
0
jax baron Нейтан Дрейк

так это как бы 4 (ну как бы....)

1
Madfury

Её нужно завозить отдельно и с мультиплеером переработанным)

1
TerryTrix

А что насчет 3-ей части?! Почему ее за бортом оставили???

0
Glados_pony

Как по мне, 3 часть через чур затянута и немного гемплейно отличается.

0
Madfury

О как. Дождался)

0
iГиена

Я тя пон патапон. Классная игра)

0
Sider999

Какие ещё дремучие игрушки с псп ожидать? Чем ещё будут гоев прогревать?))

0
Murara

Достойная новость, игра супер )

0
Morker .

Patapon 3 и так есть ремастер на PS

0