Пата-пата-пата-пон! Bandai Namco выпустит сборник ремастеров Patapon 1 + 2 Replay на ПК и консолях

На Nintendo Direct 27 марта компания Bandai Namco анонсировала Patapon 1 + 2 Replay — сборник ремастеров двух классических музыкальных игр, который будет доступен с 11 июля 2025 года для ПК, Nintendo Switch и PS5.
Patapon — это уникальная музыкальная игра, где игроки управляют армией черно-белых существ, нажимая кнопки в такт музыке, чтобы активировать различные стратегии атаки и бегства. Задача — победить врагов, преодолеть уровни и завершить сюжет.
Ремастер включает новые возможности, такие как настройка уровня сложности и экранный гид, который помогает легче осваивать различные стратегии и команды, особенно в напряженные моменты. Это значительно улучшает игровой процесс и делает его доступнее для новых игроков.
Игра, изначально выпущенная на PSP, теперь доступна и на Nintendo Switch, что делает её идеальным выбором для портативной игры.
давно пора
Супер но жаль что не на смартфонах, на них она бы отлично смотрелась, все таки в такую игру на пк странно играть
ПАТА ПАТА ПАТА ПРОН
ПАТА ПАТА ПАТА ПОН
Пон пон пата пон..... Ну как же без боевки
ЧАКА ЧАКА ПАТА ПОН
пон пон, патапон
Пон пон тебе в ротон))
Так и не понял как у нее играть(
эх 3 бы часть
так это как бы 4 (ну как бы....)
Её нужно завозить отдельно и с мультиплеером переработанным)
А что насчет 3-ей части?! Почему ее за бортом оставили???
Как по мне, 3 часть через чур затянута и немного гемплейно отличается.
О как. Дождался)
Я тя пон патапон. Классная игра)
Какие ещё дремучие игрушки с псп ожидать? Чем ещё будут гоев прогревать?))
Достойная новость, игра супер )
Patapon 3 и так есть ремастер на PS