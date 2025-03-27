Пата-пата-пата-пон! Bandai Namco выпустит сборник ремастеров Patapon 1 + 2 Replay на ПК и консолях

На Nintendo Direct 27 марта компания Bandai Namco анонсировала Patapon 1 + 2 Replay — сборник ремастеров двух классических музыкальных игр, который будет доступен с 11 июля 2025 года для ПК, Nintendo Switch и PS5.

Patapon — это уникальная музыкальная игра, где игроки управляют армией черно-белых существ, нажимая кнопки в такт музыке, чтобы активировать различные стратегии атаки и бегства. Задача — победить врагов, преодолеть уровни и завершить сюжет.

Ремастер включает новые возможности, такие как настройка уровня сложности и экранный гид, который помогает легче осваивать различные стратегии и команды, особенно в напряженные моменты. Это значительно улучшает игровой процесс и делает его доступнее для новых игроков.

Игра, изначально выпущенная на PSP, теперь доступна и на Nintendo Switch, что делает её идеальным выбором для портативной игры.