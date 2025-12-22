Ритм против титанов: Patapon 1+2 Replay получила режим Boss Rush Challenge

Bandai Namco и студия SAS выпустили бесплатное обновление для сборника Patapon 1+2 Replay, добавив новый режим «Boss Rush Challenge». Он предлагает испытать силу отряда Патапонов в серии напряжённых сражений с боссами, которые появляются волнами и каждый раз выбираются случайным образом.

В бой отправляется команда, собранная на основе уже пройденного сохранения, поэтому игрокам предстоит тщательно подбирать состав и усиливать юнитов под каждого противника. С каждым этапом боссы становятся опаснее и выходят в большем количестве, вынуждая тренироваться, улучшать снаряжение и тактику. Patapon 1+2 Replay уже доступна на PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК в Steam.