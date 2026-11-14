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The Path Into The Abyss 2026 г.
Экшен, Шутер, Выживание, Инди, От первого лица, Открытый мир
8.5 12 оценок

Авторы The Path Into The Abyss показали тизер крупного обновления с переработкой графики и квестов

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Независимая студия MXR Productions опубликовала геймплейный тизер грядущего масштабного обновления для хардкорного шутера на выживание The Path Into The Abyss, действие которого разворачивается в затопленном и разрушенном Буэнос-Айресе после инопланетного вторжения. После продолжительного затишья в патчах команда представила обновленный визуальный облик проекта и расширенные игровые механики.

Последние несколько месяцев выдались напряженными, так как мы работали над переработкой ряда элементов игры. Этот тизер дает более четкое представление о том, в каком направлении движется проект, поскольку мы стремимся улучшить визуальную составляющую и окружение, чтобы создать игру нашей мечты. Разумеется, изменения не ограничатся эстетикой: расширяются и многие геймплейные элементы, квесты и задания.
- Студия MXR Productions

Помимо графических улучшений, разработчики развивают процедурную систему поручений и экономику. Обычные задания смогут внезапно обрастать дополнительными целями, складываясь в длинные цепочки, а встречающиеся в мире ИИ-персонажи будут выполнять собственные контракты, которые игрок сможет перехватить и завершить в случае их гибели. Торговые миссии по доставке грузов между точками повлияют на спрос, предложение и уровень инфляции на территориях группировок, тогда как охота за головами позволит брать заказы на устранение или поимку любого персонажа. В случае невыплаты долгов торговцам награду назначат уже за самого главного героя.

Проект создается под руководством аргентинского кинорежиссера Матиаса Риспау и развивает вселенную его научно-фантастического хоррора Me encontrarás en lo profundo del abismo. Геймплей сочетает напряженную атмосферу в духе S.T.A.L.K.E.R. с постоянной симуляцией мира на базе систем Abyss AI и Abyss Director: фракции вроде Oriundos, Yacarés и Chorros самостоятельно воюют за контроль над районами, а персонажи запоминают прошлые встречи с протагонистом. Среди особенностей выживания также значатся смена экстремальных погодных условий с необходимостью подбирать одежду и уникальная система заваривания мате с разными эффектами.

Бесплатная пре-альфа демоверсия The Path Into The Abyss уже доступна в Steam и собрала 88% положительных отзывов на основе более чем 830 пользовательских рецензий, а предыдущие технические патчи добавили в игру поддержку технологий DLSS 3.5 и FSR 3. При этом точная дата выхода полной версии по-прежнему не объявлена, а русский язык проектом не поддерживается: на странице в магазине заявлены только английский и испанский переводы.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
saiditsme

Выглядит здоровско. Но сколько таких роликов уже было...