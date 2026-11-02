Анонсировано дополнение "Ковены Умбрии" для Path of Exile - релиз 13 ноября"

Grinding Gear Games представила следующее крупное расширение для Path of Exile — «Covens of Umbra» («Ковены Умбрии»). Релиз запланирован на 13 ноября (по тихоокеанскому времени) на ПК и консолях..

Судя по короткому тизеру расширение будет посвящено новой могущественной угрозе. Подробности о сюжете, новых механиках, лигах и предметах разработчики пока не раскрывают.

Полноценная презентация дополнения состоится 6 ноября на главной сцене ExileCon 2026. Прямая трансляция начнётся в 23:30 по московскому времени на Twitch-канале pathofexile и YouTube-канале игры. В рамках шоу разработчики расскажут о последних изменениях и покажут геймплей новой лиги.