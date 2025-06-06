Авторы Path of Exile представили подробности крупного дополнения "Секреты Атласа"

13 июня в 23:00 по московскому времени на ПК и консолях выйдет «Секреты Атласа» — первое масштабное дополнение к Path of Exile за последний год. Оно продолжает сюжет в эндгейме и вводит множество новых механик.

По сюжету в Атласе возникли аномальные разломы в реальности. Игрокам предстоит исследовать их, сразиться с тремя новыми боссами, спасти Зану и раскрыть тайны, скрытые в разрывах. Ключевой элемент — «Нити сознания», где каждая карта — фрагмент памяти Заны. Пройдя все, можно получить особый лут.

Дополнение также добавляет лигу «Наёмники Тератны». Игроки смогут сразиться с элитными бойцами, после чего либо завербовать их, либо забрать их экипировку. Также появится новая система экипировки с «прядями воспоминаний», рунограммы для настройки пассивных навыков и переработанная механика «Предательство».

Разработчики обещают, что столь длинных перерывов между апдейтами больше не будет — теперь крупные патчи будут выходить каждые четыре месяца.