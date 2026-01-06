Бывший разработчик Path of Exile рассказал, почему честная экономика важнее удобства

Сооснователь Path of Exile Крис Уилсон выступил с обращением к разработчикам онлайн-RPG, в котором заявил, что честность игровой экономики важнее краткосрочной прибыли. По его словам, игроки должны чётко понимать, за что получают прогресс и награды, и быть уверены, что все находятся в равных условиях.

Уилсон отметил, что любые послабления — будь то эксплойты, сторонние сервисы или особые привилегии — со временем разрушают доверие к игре. Он подчеркнул, что в проектах с активной экономикой иногда приходится принимать жёсткие и непопулярные решения, вплоть до откатов, чтобы сохранить баланс и смысл прогресса.

Также Уилсон признал собственную ошибку времён одного из запусков Path of Exile, когда стримерам дали приоритетный доступ из-за проблем с серверами. Тогда он не учёл, что даже небольшой стартовый перевес может дать серьёзное преимущество в экономике сезона. По его словам, этот случай стал для него наглядным уроком того, как легко подорвать ощущение справедливости, даже действуя из лучших побуждений.