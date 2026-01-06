Бывший разработчик Path of Exile рассказал, почему честная экономика важнее удобства

Сооснователь Path of Exile Крис Уилсон выступил с обращением к разработчикам онлайн-RPG, в котором заявил, что честность игровой экономики важнее краткосрочной прибыли. По его словам, игроки должны чётко понимать, за что получают прогресс и награды, и быть уверены, что все находятся в равных условиях.
Уилсон отметил, что любые послабления — будь то эксплойты, сторонние сервисы или особые привилегии — со временем разрушают доверие к игре. Он подчеркнул, что в проектах с активной экономикой иногда приходится принимать жёсткие и непопулярные решения, вплоть до откатов, чтобы сохранить баланс и смысл прогресса.
Также Уилсон признал собственную ошибку времён одного из запусков Path of Exile, когда стримерам дали приоритетный доступ из-за проблем с серверами. Тогда он не учёл, что даже небольшой стартовый перевес может дать серьёзное преимущество в экономике сезона. По его словам, этот случай стал для него наглядным уроком того, как легко подорвать ощущение справедливости, даже действуя из лучших побуждений.
Это камень в огород пое2, где что ни патч, то огроменные баги и эксплоиты на каждом шагу.
Я бы добавил слово "Бывший" разработчик. Крисс сам ушел по своей хотелке.
А вообще, он не совсем до рассказал тут историю. Дело было в том, что его команда обсерилась, и забыла перенести старый прогресс на стандарт. Поэтому они начали это делать в момент старта лига. Как итог - сервера не выдерживали тотально. К обеду следящего дня все нормализовалось. И да, стримеры имели приоритет в очереди. "Гонку" по итогу перенесли. - лысый видимо хотел сказать, какой он крутой и сделал по справедливости. Это же самый НЕОЧЕВИДНЫЙ вариант событий.
Он так же забыл упомянуть, что он сам же добавил новое правило, что все эксплойты, баланс, будут регулировать в режиме онлайн. И банил людей, которые показывали разработчикам про дюп, или ошибку в лиг механике, блягодаря которой можно было нехило так разбогатеть. Вот смешной тип. Ему на протяжении 2-ух дней скидывают "ТУТ ЭКСПЛООООЙТ, ИСПРАВЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА" - а место исправления, получаешь бан.
Поэтому дюперы 24/7 на рынке были. Поэтому. место исправления и отката люди получали баны, поэтому баланс и смысл прогресса - это накопить себе на билд, а не сражаться со редким нпс у которого 101 бафф, ради желтого ненужного гoBнa.
Моя точная зрения субъективная и предвзята, я ему до сих пор не прости за его лигу "ультиматум" поэтому терпеть лысого черта не могу