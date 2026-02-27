ЧАТ ИГРЫ
Path of Exile 22.10.2013
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Условно-бесплатная, Вид сверху
8.1 1 107 оценок

Эндгейм Path of Exile впервые за 10 лет меняют кардинально - подробности обновления "Мираж"

butcher69 butcher69

Студия Grinding Gear Games представила крупное обновление "Мираж" для Path of Exile, которое серьёзно перерабатывает эндгейм-систему «Атлас миров», почти не менявшуюся с 2016 года.

Главное нововведение касается открытия карт. Вместо поиска отдельных ключей для конкретных локаций игроки теперь будут использовать универсальные ключи для активации узлов Атласа. Это упростит доступ к высокоуровневому контенту после завершения кампании. При этом структура Атласа останется знакомой ветеранам.

В игру также добавят астролябии — новые предметы, создающие «разломы» на Атласе. Они гарантируют особые модификаторы, повышенную сложность группы карт и привязывают к ним механики лиг.

Релиз «Mirage» намечен на 6 марта, а масштабное обновление эндгейма для Path of Exile 2 ожидается в апреле.

5
1
Комментарии:  1
FairUlu

Проходишь подземелья, побеждаешь боссов, находишь невозбранные арты, тратишь много времени и усилий, а потом - этого всего нет (с) мираж