Эндгейм Path of Exile впервые за 10 лет меняют кардинально - подробности обновления "Мираж"

Студия Grinding Gear Games представила крупное обновление "Мираж" для Path of Exile, которое серьёзно перерабатывает эндгейм-систему «Атлас миров», почти не менявшуюся с 2016 года.

Главное нововведение касается открытия карт. Вместо поиска отдельных ключей для конкретных локаций игроки теперь будут использовать универсальные ключи для активации узлов Атласа. Это упростит доступ к высокоуровневому контенту после завершения кампании. При этом структура Атласа останется знакомой ветеранам.

В игру также добавят астролябии — новые предметы, создающие «разломы» на Атласе. Они гарантируют особые модификаторы, повышенную сложность группы карт и привязывают к ним механики лиг.

Релиз «Mirage» намечен на 6 марта, а масштабное обновление эндгейма для Path of Exile 2 ожидается в апреле.