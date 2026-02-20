Grinding Gear Games анонсировала "Мираж": крупное дополнение для Path of Exile покажут уже 26 февраля

Студия Grinding Gear Games объявила о скорой презентации масштабного дополнения для своей культовой ARPG — Path of Exile. Обновление под названием «Мираж» представят 26 февраля в 22:00 по московскому времени в рамках специальной трансляции GGG Live.
Во время стрима разработчики подробно расскажут о патче 3.28, новой лиге испытаний и сопутствующем контенте. В эфире выступят геймдиректор Крис Уилсон и дизайнер Octavian. Зрителей ждёт сессия вопросов и ответов, а также возможность получить эксклюзивные Twitch Drops за просмотр трансляции.
Релиз «Миража» состоится 6 марта в 22:00 МСК одновременно на PC, PlayStation и Xbox. Кроме того, студия поделилась планами по развитию Path of Exile 2. В конце апреля 2026 года разработчики намерены раскрыть подробности крупного обновления 0.5.0 с изменениями эндгейма и запуском новой лиги.
Ну че там? Лохи кончились можно и Free-to-play делать? Или еще разводят на доллАры?
Так это обновление для первой части:))) Вторую часть всё так и доят:) Свинство полнейшее...
Когда в прошлый раз объявили, что релиз откладывается, продажи резко выросли, т.к. ждуны не стали больше ждать... Я правда тоже давно уже купил доступ, но я покупал из соображений экономии, по моему курсу, покупка в стиме обошлась мне на 20% дешевле, чем на офф сайте в рублях + еще и пополнял баланс с выгодой. А после релиза неизвестно была бы эта выгода. В итоге купил себе монеты + скины с выгодой и сижу жду релиз...
Шизяк