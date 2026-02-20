Grinding Gear Games анонсировала "Мираж": крупное дополнение для Path of Exile покажут уже 26 февраля

Студия Grinding Gear Games объявила о скорой презентации масштабного дополнения для своей культовой ARPG — Path of Exile. Обновление под названием «Мираж» представят 26 февраля в 22:00 по московскому времени в рамках специальной трансляции GGG Live.

Во время стрима разработчики подробно расскажут о патче 3.28, новой лиге испытаний и сопутствующем контенте. В эфире выступят геймдиректор Крис Уилсон и дизайнер Octavian. Зрителей ждёт сессия вопросов и ответов, а также возможность получить эксклюзивные Twitch Drops за просмотр трансляции.

Релиз «Миража» состоится 6 марта в 22:00 МСК одновременно на PC, PlayStation и Xbox. Кроме того, студия поделилась планами по развитию Path of Exile 2. В конце апреля 2026 года разработчики намерены раскрыть подробности крупного обновления 0.5.0 с изменениями эндгейма и запуском новой лиги.