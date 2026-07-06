Grinding Gear Games анонсировала презентацию новой лиги Path of Exile - "Проклятие Всепламени" выйдет уже 24 июля

Grinding Gear Games раскрыла дату презентации следующего крупного обновления для первой Path of Exile. Дополнение 3.29 с новой лигой испытаний под названием «Проклятие Всепламени» представят во время трансляции GGG Live, которая начнётся 16 июля в 23:00 по московскому времени.

На стриме разработчики подробно расскажут о контенте обновления, а после презентации гейм-директор Path of Exile Марк Робертс и геймдизайнер Octavian ответят на вопросы сообщества вместе с ведущим ZiggyD. Кроме того, во время эфира будет доступна новая кампания Twitch Drops, подробности которой обещают раскрыть позже.

Само обновление Curse of the Allflame выйдет 24 июля одновременно на ПК и консолях. Несмотря на активную поддержку Path of Exile 2, студия продолжает регулярно развивать и первую часть, подтверждая, что оригинальная игра остаётся важной частью экосистемы серии.