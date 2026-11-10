Grinding Gear Games не бросит первую Path of Exile после релиза сиквела - игра по-прежнему собирает огромную аудиторию

Grinding Gear Games продолжит развивать первую Path of Exile одновременно с сиквелом. На ExileCon 2026 директор игры Джонатан Роджерс подтвердил, что студия не собирается сворачивать поддержку оригинала: интерес аудитории по-прежнему оправдывает затраты на новые обновления.

По словам разработчика, после выхода крупных дополнений Path of Exile регулярно возвращается в тройку самых популярных игр Steam. При этом примерно треть участников каждой новой лиги уже играла в предыдущую. Многие пользователи не заходят в игру постоянно, но возвращаются к одному из следующих обновлений — и такая модель вполне устраивает команду.

Ближайшее крупное обновление, 3.30 Covens of Umbra, выйдет 13 ноября 2026 года. Одним из главных изменений станет масштабная переработка эндгейм-контента.

Впрочем, расширять линейку проектов Grinding Gear Games пока не намерена. Роджерс заявил, что Path of Exile 3 в обозримом будущем ждать не стоит. Приостановлена и работа над мобильной версией: разработчики решили, что одновременная поддержка трёх игр потребовала бы слишком много ресурсов.

Таким образом, студия предпочитает сосредоточиться на двух основных проектах, не жертвуя аудиторией оригинальной Path of Exile ради продвижения продолжения.