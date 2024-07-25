Grinding Gear Games показала награды за прохождение испытаний в Path of Exile: Поселенцы Калгуура

Студия Grinding Gear Games поделилась новым видео, в котором подробно показала награды, которые ожидают игроков за прохождение испытаний в Path of Exile: Поселенцы Калгуура.

В лиге "Поселенцы" игрок сможет заработать ряд эксклюзивных предметов в тематике дополнения Поселенцы Калгуура, выполнив 40 новых испытаний. Завершив 12, 24, 32, 34 и 36 испытаний, игрок получит эффект оружия рунической вязи, рунный эффект персонажа, калгууранский плащ, эффект добивания уникальных врагов веризиевого рыцаря и портал Кингсмарша соответственно. Выполняя испытания, игрок также будет получать части тотема Поселенцев для убежища! При этом в "Беспощадном режиме" эти предметы можно будет получить по завершении 2, 4, 6, 7 и 8 испытаний.

Дополнение "Поселенцы Калгуура" для Path of Exile выйдет уже завтра.