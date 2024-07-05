Grinding Gear Games расскажет о следующем дополнении для Path of Exile 18 июля

Студия Grinding Gear Games сообщила о том, что в скором времени поделится подробностями о следующем дополнении для Path of Exile. Так же разработчики показали небольшой тизер дополнения.
18 июля в 23:00 по московскому времени разработчики проведут трансляцию GGG Live по игре, на которой поделится подробностями и покажут геймплей предстоящего дополнения Settlers of Kalguur. Выход дополнения состоится 26 июля.
Path of Exile доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Суть любой лиги- очередная дырка с монстрами)