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Path of Exile 22.10.2013
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Условно-бесплатная, Вид сверху
8.1 1 047 оценок

Компания Grinding Gear Games анонсировала масштабное событие Legacy of Phrecia для Path of Exile

butcher69
Новости

Компания Grinding Gear Games анонсировала масштабное событие Legacy of Phrecia («Наследие Фрекии») для Path of Exile, которое начнется 20 февраля в 23:00 по московскому времени.

В рамках события будет представлен новый контент, включая замену всех 19 классов Восхождения на уникальные и интересные альтернативы.

Кроме того, система Дерева пассивных умений Атласа будет заменена новой. Игрокам также будут доступны награды в виде частей набора доспехов Рыцаря осени по мере достижения уровней 20, 40, 60 и 80.

22
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
KeanuReeves

Классы это прикольно, а лига будет такая же что и 12 месяцев подряд?

0
Hevin

О лиге ещё ничего не известно. Это просто ивент на месяц

3
KeanuReeves Hevin

лол норм накормили

0
Hevin KeanuReeves

Ну в принципе для мёртвой части из-за двойки ещё вполне себе идея

-1
Elewaar

да, событие на основе последней лиги Поселенцы Калгуура. но пишут что она будет немного облегчена на начальных этапах развития города. продлится месяц, но если понравится, то подумают над продлением.

0
SToNkSBiBa

Я как поешер с 15к часами на борту, дурею с такой прикормки...

0