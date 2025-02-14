Компания Grinding Gear Games анонсировала масштабное событие Legacy of Phrecia для Path of Exile

Компания Grinding Gear Games анонсировала масштабное событие Legacy of Phrecia («Наследие Фрекии») для Path of Exile, которое начнется 20 февраля в 23:00 по московскому времени.

В рамках события будет представлен новый контент, включая замену всех 19 классов Восхождения на уникальные и интересные альтернативы.

Кроме того, система Дерева пассивных умений Атласа будет заменена новой. Игрокам также будут доступны награды в виде частей набора доспехов Рыцаря осени по мере достижения уровней 20, 40, 60 и 80.