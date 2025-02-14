Компания Grinding Gear Games анонсировала масштабное событие Legacy of Phrecia для Path of Exile

Компания Grinding Gear Games анонсировала масштабное событие Legacy of Phrecia («Наследие Фрекии») для Path of Exile, которое начнется 20 февраля в 23:00 по московскому времени.
В рамках события будет представлен новый контент, включая замену всех 19 классов Восхождения на уникальные и интересные альтернативы.
Кроме того, система Дерева пассивных умений Атласа будет заменена новой. Игрокам также будут доступны награды в виде частей набора доспехов Рыцаря осени по мере достижения уровней 20, 40, 60 и 80.
Классы это прикольно, а лига будет такая же что и 12 месяцев подряд?
О лиге ещё ничего не известно. Это просто ивент на месяц
лол норм накормили
Ну в принципе для мёртвой части из-за двойки ещё вполне себе идея
да, событие на основе последней лиги Поселенцы Калгуура. но пишут что она будет немного облегчена на начальных этапах развития города. продлится месяц, но если понравится, то подумают над продлением.
Я как поешер с 15к часами на борту, дурею с такой прикормки...