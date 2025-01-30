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Path of Exile 22.10.2013
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Условно-бесплатная, Вид сверху
8.1 1 044 оценки

Крупное обновление для первой Path of Exile задерживается из-за работы над сиквелом

butcher69
Новости

С выходом Path of Exile 2 внимание Grinding Gear Games сосредоточено на сиквеле, из-за чего многие фанаты оригинальной PoE обеспокоены будущим игры. Последнее крупное расширение, Settlers of Kalguur, вышло ещё 26 июля, а следующее обновление 3.26, ранее запланированное на февраль, теперь задерживается.

Директор игры Джонатан Роджерс рассказал, что изначально обновление должно было выйти в октябре, но команда решила не выпускать его слишком близко к запуску Path of Exile 2. Также декабрь оказался неподходящим из-за праздников, а в январе разработчики были заняты исправлением проблем с сиквелом. В результате февраль стал лучшим вариантом, хотя это означало семь месяцев без новых лиг.

Однако работа над Path of Exile 2 оказалась сложнее, чем ожидалось. Разработчикам пришлось устранять баги и балансировать эндгейм, поэтому ресурсы нельзя было отвлекать на поддержку первой части. Роджерс отметил, что 3.26 выйдет только после обновления Path of Exile 0.2.0, после чего потребуется время на его поддержку.

В это время часть команды займётся предварительной работой над 3.26, но полноценное внимание обновлению будет уделено только после выпуска 0.2.0. Роджерс подчеркнул, что у разработчиков есть "чёткий план", однако точную дату релиза он назвать не может.

Также он признал, что студия недооценила сложность работы с двумя играми одновременно. Сейчас Grinding Gear Games пересматривает внутреннюю структуру, чтобы улучшить процесс разработки обеих частей.

-5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Alex Row

GGG -после запуска Пое 2 мы будем все также поддерживать Пое. Реальность- спустя семь месяцев о новой лиге ни полслова, но вы держитесь

0
Hevin

Так у них во второй части сейчас 3 билда играют и контента зеро. Вот они и подбивают хоть что-то, лигу выпустят, а там мб и пое1 займутся (но это не точно)

0
yrroodd

Эх,первая пое уже лет 5 страдает из-за разработки 2ой...

0
Reav3r

Оно реально кому-то нужно?

-5