Лига "Проклятие Всепламени" добавит морские экспедиции в Path of Exile , новый класс и необычную систему крафта

Grinding Gear Games раскрыла подробности масштабного обновления Path of Exile: «Проклятие Всепламени», которое стартует 25 июля. Новая лига предлагает игрокам отправиться в опасные морские экспедиции, исследовать океанское дно в поисках сокровищ, освоить уникальную систему крафта и познакомиться с новым классом Восхождения. Судя по объёму изменений, разработчики подготовили одно из самых амбициозных сезонных обновлений последних лет.

Центральной фигурой лиги станет капитан корсаров Валери, которая ищет древние реликвии, скрытые в глубинах океана. Игрокам предстоит находить особые Карты, разбросанные по Рэкласту, а затем использовать их для морских путешествий на корабле «Владыка». В роли проводника выступит Веспер — загадочный персонаж, связанный с кораблём и проклятием Всепламени.

Основной игровой процесс будет строиться вокруг исследования морского дна при помощи батисферы. Во время погружений игрокам необходимо устанавливать Фонари Всепламени, создающие безопасные зоны среди враждебной среды. Именно здесь можно добыть новый ресурс — Серу Мертвеца, которая играет ключевую роль в развитии механик лиги.

После исследования найденные области наносятся на специальную доску Плаваний. Каждая карта обладает уникальными модификаторами, способными влиять на соседние регионы или на всё путешествие целиком. Одни эффекты превращают добычу в золото, другие усиливают монстров или добавляют союзников в сражениях. Благодаря девяти слотам для карт комбинации модификаторов могут серьёзно менять игровой процесс и награды.

Отдельного внимания заслуживает новая система крафта. Используя Серу Мертвеца, Веспер способен разделять предметы на несколько «призрачных» версий, каждая из которых получает собственный набор характеристик после применения валюты. Игроку остаётся выбрать наиболее удачный вариант. Дополнительно появятся редкие Дукаты, позволяющие проводить ещё более необычные манипуляции с экипировкой.

В игру также возвращаются Наёмники Тератны. Игроки вновь смогут вызывать их на дуэли, делать ставки на экипировку противников и нанимать побеждённых воинов в качестве союзников. При этом наёмники больше не будут считаться членами группы, а значит, не увеличат здоровье монстров и не повлияют на количество выпадающей добычи.

Специально для этой механики создан новый класс Восхождения — Светоч. Его ключевая особенность заключается в возможности навсегда нанимать наёмников, экипировать их собственными предметами и строить билды вокруг взаимодействия с постоянными спутниками. В некоторых случаях наёмники смогут стать полноценной основой персонажа.

Кроме нового контента, обновление затронет старые механики. Разработчики полностью переработали Бездну, убрав необходимость следовать за блуждающими трещинами по карте. Контент станет более динамичным и получит нового босса с эксклюзивными наградами. Легион обзаведётся новыми уникальными предметами и валютой, а Талисманы будут интегрированы в систему Бестиария.

Серьёзные изменения ждут и систему гнёзд. Теперь они больше не будут ограничены цветами: любой камень можно вставить в любое гнездо. Цвета сохранятся лишь как бонусная механика, дающая дополнительные преимущества при правильном сочетании.

Отдельный блок обновления посвящён заклинателям. Многие умения получат переработанные характеристики, появятся новые возможности для масштабирования урона, а также система Пактов — особых соглашений с демонами, усиливающих заклинания ценой уникальных дебаффов. По словам разработчиков, цель изменений — сделать разные школы магии более самобытными и разнообразить варианты развития персонажей.

Судя по представленным деталям, «Проклятие Всепламени» станет не просто очередной лигой, а крупным пересмотром сразу нескольких фундаментальных систем Path of Exile. Морские экспедиции, экспериментальный крафт и масштабные изменения старого контента вполне могут заметно изменить привычный эндгейм Рэкласта.