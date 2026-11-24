Grinding Gear Games объявила о знаковом событии для серии Path of Exile. Впервые в истории франшизы музыка из игры стала доступна на Spotify и других стриминговых сервисах.
Первым релизом стал сборник Tales of Oriath, в который вошли избранные треки из саундтрека Path of Exile 2. Полная версия звуковой дорожки будет выпущена позже. В сборник вошли четыре композиции: The Hideaway, Thrax, Cyclops of Trarthus, Cradle of the Nine и Square of the Saviour.
Релиз стал возможен благодаря работе композитора Камила Ормана-Яновского и сольному исполнению на виолончели Мартина Робертса. Послушать треки можно на Spotify, Apple Music, Tidal и YouTube Music. Разработчики поблагодарили всех фанатов, которые поддерживали музыку Path of Exile на протяжении многих лет.