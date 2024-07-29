Обновление Settlers of Kalguur для Path of Exile привлекло более 229 тыс. игроков онлайн в Steam

Последнее дополнение Grinding Gear Games для Path of Exile вышло в прошлую пятницу с Settlers of Kalguur. Огромное количество контента и удобных функций, таких как рынок обмена валют, привели к самому высокому пока числу игроков Steam в бесплатной игре, достигшему пика в 229 337 на момент написания статьи.

В Settlers of Kalguur представлена ​​новая система строительства городов, в которой игроки помогают строить Kingsmarch (будущее место в Path of Exile 2). Они могут находить ресурсы и назначать рабочих для их сбора, открывать торговые пути и защищать город от атак.

Затем идут все остальные новые функции, такие как улучшение ближнего боя, улучшение Гладиатора (дополненная новыми навыками, побуждающими строить блоки) и Возвышение Стражей. Это в дополнение к улучшениям для игроков PS5 и Xbox Series X/S, новым встречам на картах 16 и 17 уровней и многому другому.