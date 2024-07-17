Path of Exile 3.25 представит долгожданные изменения, которые сделают популярную экшен-RPG гораздо более увлекательной

Path of Exile погружает игроков в мрачный мир изгнанников, вынужденных выживать в жестоких условиях. Вы оказываетесь на проклятых берегах Рэкласта, полных опасностей и тайн. Ваша цель — отомстить тем, кто обрёк вас на такую судьбу.

Игроку доступно семь классов персонажей с уникальными умениями и способностями: Охотница, Бандит, Ведьма, Жрец, Дикарь, Гладиатор и Дворянка.

Каждый персонаж проходит свой собственный путь через локации, населённые каннибалами, скелетами, нежитью, призраками, зомби и прочими монстрами. По мере продвижения по сюжету вы будете выполнять квесты, раскрывать древние пророчества, посещать подземелья и руины. Благодаря случайной генерации каждый путь уникален.

Игра предлагает гибкую систему развития персонажа с помощью сотен комбинаций камней умений, поддержек и активаторов. Это позволяет создавать совершенно уникальные билды.

Помимо одиночной кампании, игроки могут соревноваться друг с другом в PvP, а также участвовать в сезонных лигах и забегах в лабиринтах. Призовой фонд включает в себя редкие и ценные артефакты.