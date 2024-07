Path of Exile 3.25 представит долгожданные изменения, которые сделают популярную экшен-RPG гораздо более увлекательной

Мы не увидим Path of Exile 2 в ближайшее время, но дополнение к первой части экшен-RPG от студии Grinding Gear Games представит изменения, которых давно ждут геймеры. Новая лига и драгоценности — стандартные атрибуты каждого последующего дополнения к Path of Exile. Однако изменения, которые улучшают комфорт игры (QoL), представленные обновлением 3.25 Settlers of Kalguur, похоже, больше всего порадовали поклонников PoE.

Полная презентация нового дополнения к этой игре в жанре hack'n'slash состоится через несколько дней. Разработчики из Grinding Gear Games последовали примеру разработчика Stardew Valley и регулярно делятся отдельными изменениями из DLC с момента публикации тизера.

Так стало известно о запланированных изменениях в качестве предметов и добавлении «постоянной» шкалы жизни для боссов Pinnacle, а также об исправлениях наград за задания Bandit Quests в Акте 2. В игру также поступят новые предметы, и фанаты наконец-то смогут добавить шестое улучшение к устройству карт, что позволит им использовать большее количество бонусов.

Одно из таких изменений явно порадовало игроков. Обновление наконец-то значительно расширит диапазон подбора предметов по сравнению с текущей версией игры. Разница показана в видео, которым поделились разработчики на X.

Игроки считают, что это давно назревшее изменение, которое должно было быть реализовано в Path of Exile уже давно. Тем не менее, никто не жалуется, что версия 3.25 наконец-то вводит это улучшение, наряду со многими другими, которые игровое сообщество восприняло с энтузиазмом.

Settlers of Kalguur официально будет представлен 18 июля, а само дополнение станет доступно в игре на неделю позже.