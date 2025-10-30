Path of Exile готовит огненную лигу: подробности обновления Keepers of the Flame

Разработчики Path of Exile из Grinding Gear Games раскрыли дополнительные детали обновления Keepers of the Flame (3.27), отвечая на вопросы сообщества после недавнего стрима. Лига обещает обширный контент, включая переработанную механику Breach, существующую в игре почти девять лет.

Игроки интересовались судьбой связанного контента. Разработчики пояснили: Breachstones останутся в стандартной лиге, но недоступны в Keepers, а Breach Scarabs также исключены. В испытаниях Maven's Invitation некоторые противники будут изменены, а член синдиката It That Fled не появится в новой лиге. Классические уникальные предметы Breach можно будет получить через Genesis Tree или у боссов. Важная деталь — очки, потраченные в древе, можно сбросить полностью бесплатно.

Среди новинок — специальные варианты уникальных предметов Foulborne. Не каждый предмет получит такой вариант, но их в игре будет более 100. Игроки смогут также сменить выбранную Bloodline Ascendancy, что не будет постоянным решением.

Разработчики прояснили механику Graft’ов: их урон не масштабируется от характеристик персонажа, но имеет аффиксы, влияющие на действие. Также появится опция скрытия дополнительных рук, если их внешний вид не устраивает игроков.

Обновление включает множество других изменений, включая усиления для персонажей с посохами, улучшения баланса и переработку ряда игровых систем. Grinding Gear Games обещает, что Keepers of the Flame станет важным шагом в развитии Path of Exile, сочетая классические механики с новыми возможностями, предоставляя игрокам свежий и динамичный опыт.

Обновление выйдет в ближайшее время, и сообщество уже активно обсуждает тактику, сборки и новые стратегии, готовясь к встрече с огненными хранителями.