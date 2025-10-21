Path of Exile готовится к апдейту: асинхронная торговля, сброс древ навыков и море удобств

Grinding Gear Games продолжает подогревать интерес к Path of Exile перед выходом обновления 3.27 «Хранители Пламени», делясь серией тизеров с улучшениями качества жизни. Разработчики делают акцент не на контенте, а на мелочах, которые значительно упростят игру — и, похоже, готовят почву для внедрения механик из Path of Exile 2.

Одним из главных изменений станет новая система сброса очков на древе Атласа. Теперь перераспределить их можно будет за золото, а также воспользоваться опцией полного сброса — аналогичная кнопка появится и на древе пассивных умений. Это позволит экспериментировать со стратегиями без необходимости собирать редкие валютные предметы.

Фанаты также заметили в видео новую опцию «Управление магазином» при диалоге с персонажем Фаустусом. Эта функция присутствует в PoE 2 и связана с асинхронной торговлей, где обмен происходит без необходимости онлайн-встреч между игроками. Судя по всему, та же система теперь появится и в оригинальной Path of Exile — одно из самых ожидаемых нововведений за последние годы.

Кроме того, разработчики улучшили работу с предметом «Колода», ускорив процесс открытия карт. Теперь можно удерживать CTRL и кликать правой кнопкой мыши, чтобы мгновенно вскрывать их, или SHIFT, чтобы выбрасывать ненужные карты на землю, скрывая их фильтром лута.

Ещё одно полезное изменение — бесплатная идентификация предметов у торговцев в каждом городе. Это мелкое, но крайне приятное улучшение для тех, кто устал от постоянного поиска свитков.

Наконец, 23 октября в 22:00 по московскому времени состоится официальная трансляция Path of Exile, во время которой можно будет получить эксклюзивного питомца Hiveborn Crawler — небольшой, но эффектный бонус перед крупным обновлением.