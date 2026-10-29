Path of Exile может получить второй золотой век: патч 3.30 обещает масштабную перестройку эндгейма

После нескольких непростых лет у Path of Exile появились поводы для оптимизма. Grinding Gear Games готовит крупное обновление, которое должно освежить устоявшиеся механики эндгейма, а в перспективе первая часть серии может получить больше внимания разработчиков. Ютубер Dreamcore считает, что игра приближается к новому расцвету, хотя многое будет зависеть от того, насколько удачными окажутся будущие обновления.

С анонсом Path of Exile 2 развитие оригинала стало менее предсказуемым: релизы задерживались, крупные изменения Атласа выходили реже, а однажды игрокам пришлось почти год ждать новую лигу. Теперь ситуация, судя по заявлениям разработчиков, может измениться. В интервью на gamescom геймдиректор Джонатан Роджерс сообщил, что после завершения кампании Path of Exile 2 студия не планирует сокращать команду. Часть сотрудников займётся эндгеймом второй игры, а другие смогут перейти к работе над первой.

Для Path of Exile это особенно важно: отдельная команда, сосредоточенная на оригинале, появилась лишь примерно к обновлению 3.27. До этого разработчикам приходилось распределять силы между двумя проектами. Увеличение коллектива может помочь сделать график обновлений стабильнее и позволить студии браться за более масштабные изменения.

Один из первых шагов в этом направлении — патч 3.30. В интервью Zizaran разработчик Grinding Gear Games Октавиан назвал его серьёзной встряской для эндгейма. По его словам, команда хочет обновить как можно больше существующих механик лиг, добавив им новые и отличающиеся друг от друга особенности. Сейчас многие элементы игры, включая стратегии со скарабеями, практически не менялись годами.

Переработка, судя по комментариям разработчиков, не ограничится картами. Эндрю из GGG намекнул на изменения боссов и другого контента за пределами привычного прохождения Атласа. Это перекликается с более ранними заявлениями Марка Робертса: представляя возвращение Заны в патче 3.26, он говорил о начале новой сюжетной арки эндгейма и допускал, что последующее обновление окажется более преобразующим.

На этом фоне Dreamcore допускает, что первая Path of Exile со временем может получить обновление масштаба версии 4.0. Ранее Path of Exile 2 сама начиналась как крупное обновление оригинала, прежде чем превратиться в самостоятельную игру. При этом некоторые идеи второй части уже возвращаются в первую: среди примеров — классы Bloodline и изменения цветов гнёзд в патче 3.29. Однако полноценный релиз версии 4.0 пока остаётся предположением самого блогера, а не подтверждённым планом студии.

У ближайшего обновления есть и потенциальная проблема: оно выходит в насыщенный релизами период, когда внимание игроков придётся делить с другими крупными проектами. Некоторые участники официальных форумов GGG даже шутят, что студии стоило бы пропустить очередную лигу. Впрочем, для долгосрочного будущего Path of Exile важнее не конкретная дата запуска, а способность разработчиков регулярно предлагать действительно новые механики.

Патч 3.30 представят на ExileCon 2026: трансляция запланирована на 6 ноября, а запуск обновления — на 13 ноября. Сама конвенция пройдёт 7 и 8 ноября в Окленде, Новая Зеландия. По мнению Dreamcore, главные результаты расширения команды могут проявиться уже после этого релиза. Пока же надежды поклонников подкрепляются прежде всего обещаниями разработчиков — и теперь им предстоит доказать, что у первой Path of Exile действительно начинается новая глава.