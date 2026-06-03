Разработчики Path of Exile пообещали поддерживать первую часть игры вечно, но при одном условии

Сооснователь Grinding Gear Games Джонатан Роджерс заверил поклонников, что оригинальная Path of Exile будет получать поддержку бессрочно. Единственное условие — сохранение активной аудитории, которая продолжит заходить в игру. Пока игроки остаются с проектом, у студии нет причин сворачивать его развитие.

Оригинальная игра вышла в 2013 году и до сих пор получает крупные контентные обновления, включая недавнее расширение Mirage. Path of Exile 2 приближается к полноценному релизу, но это не означает конец первой части. Обе игры будут существовать параллельно, предлагая разные игровые механики и опыт.

Популярность проекта остаётся высокой: в сервисе Valve игра имеет рейтинг 89% и пиковый онлайн свыше 229 тысяч человек. Новые лиги регулярно привлекают сотни тысяч игроков, что подтверждает жизнеспособность франшизы. Студия видит в этом достаточную мотивацию для продолжения работы над оригиналом.

Path of Exile 2 находится в платном раннем доступе с декабря 2024 года и станет условно-бесплатной после полноценного релиза. Обе части будут доступны на ПК и консолях, позволяя игрокам выбрать подходящий вариант. Грядущий выход версии 1.0 лишь укрепит позиции франшизы на рынке жанра.

Подобный подход демонстрирует уважение разработчиков к сообществу, которое поддерживало игру более десяти лет. Поклонникам серии остаётся лишь радоваться, что любимая вселенная продолжит развиваться в двух направлениях одновременно. Будущее франшизы выглядит стабильным, пока игроки не скажут иначе.