Разработчики Path of Exile рассказали о создании сюжета для лиги "Некрополь"

На официальном сайте Path of Exile появилась небольшая заметка, в которой разработчики поделились своими рассуждениями на счет создания истории для последнего на даннынй момент обновления лиги "Некрополь".
Cтарший нарративный дизайнер Мэтт вспоминает о том, как писался сюжет Некрополя. Вот его рассуждения:
Многие заметили, что сюжет лиги Некрополь немного своеобразный. Я всегда стараюсь сделать что-то новенькое или поэкспериментировать в каждом новом дополнении, и на этот раз, увидев картинку старого могильщика, я задал себе вопрос: “Что если этот дядя не хочет рассказывать вам о своих намерениях?”
Почти моментально черты его характера сложились у меня в голове. В сравнении с предыдущими лигами, где каруи или Маджи находились в центре внимания и это была редкая возможность погрузиться в их культуру, здесь мы встречаем человека, который намеренно уклончив и осторожен. Он даже спохватывается, начиная разглагольствовать, и сам себя обрывает. А иной раз, поняв, что нечаянно сказал лишнего, бурчит и меняет тему. “Торопливые” игроки его лучшие друзья. Он и впрямь предпочитает, чтобы вы просто продолжали убивать и не задавали вопросов.
И всё же, если вы действительно наблюдательны или упорны, вы можете начать составлять некоторое представление о том, что он делает, кому верен, и какое место занимает в мире Рэкласта. Подобную недосказанность было довольно весело писать – особенно “пасхалки” – но я возьму пример с Аримора и буду держать рот на замке. Однако я должен похвалить нашего изумительного актёра озвучки Камерона Родса, который вдохнул в могильщика Аримора жизнь – простите за каламбур. Голос и манеры Аримора как будто взялись прямиком из классических фильмов ужасов и идеально подходят человеку, торчащему на кладбище и вытворяющему всякие нечестивые штуки. Подобно самому Могильщику, остальное я оставлю на долю вашего воображения.
Напоминаем вам, что релиз лиги "Некрополь" состоялся 29 марта.