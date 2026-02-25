Скрытые локации и удобная торговля: детали лиги "Мираж" в Path of Exile

Геймдиректор Path of Exile Марк Робертс представил детали крупного обновления «Мираж», релиз которого намечен на 6 марта. Новая лига принесёт серьёзные изменения как в экономику игры, так и в исследование мира.

Одним из ключевых нововведений станет переработанная система обмена валюты. Игроки смогут выбрать две приоритетные валюты — они будут автоматически подставляться при открытии окна торговли. Также появится одновременный доступ к вкладкам обмена и личного хранилища, а курс станет рассчитываться на основе данных о последних завершённых сделках, что сделает рынок более прозрачным и удобным.

Кампания получит более 20 новых точек интереса, включая скрытые локации. Чтобы обнаружить их, придётся внимательно изучать окружение в поисках тайных проходов и дверей.

Изменения затронут и механику Ритуалов: алтари станут заметнее даже в гуще боя, получат приоритет при наведении курсора, а значок будет подсвечиваться при наличии неизрасходованной Дани. Кроме того, появится возможность быстрее применять Сосуды к завершённым ритуалам.

Подробности разработчики раскроют на стриме 26 февраля, а дополнительные эфиры с ответами на вопросы пройдут 1 и 4 марта.