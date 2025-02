Содиректор Path of Exile Крис Уилсон покинул Grinding Gear Games

Согласно последним документам, содиректор Path of Exile Крис Уилсон тихо покинул Grinding Gear Games, студию, которая была основана в 2006 году и недавно выпустила Path of Exile 2 в раннем доступе. Эта информация опубликована в New Zealand Companies Office, где говорится, что Уилсон «прекратил» свою роль управляющего директора 21 января 2025 года. Несмотря на его тихий уход, Grinding Gear Games официально об этом не объявила.

Крис Уилсон был важной частью команды, поскольку он был одним из руководителей первой игры вместе с Марком Робертсом. Однако он не присоединился к руководству Path of Exile 2. Он по-прежнему был сосредоточен на первой игре и оставался публичной фигурой в отношении разработки, обновлений и маркетинга Path of Exile. Всякий раз, когда в оригинальной игре возникали проблемы, например, когда стримеры получали доступ к дополнениям раньше остальных игроков, он вмешивался и делал заявление по мере необходимости.

Path of Exile впервые вышла в 2013 году, и Уилсон рассказал о планах сделать ARPG «бесконечной» на GDC 2019 и о решениях, которые были приняты для создания игры, чтобы она была доступной и увлекательной в долгосрочной перспективе.