Состоялся анонс дополнения "Поселенцы Калгуура" для Path of Exile; стартовал прием заявок на бета-тест Path of Exile 2

Студия Grinding Gear Games в ходе трансляции GGG Live анонсировала масштабное дополнение "Поселенцы Калгуура" для Path of Exile. Студия так же поделилась подробностями предстоящего дополнения:

Path of Exile: Поселенцы Калгуура

Дополнение Path of Exile: Поселенцы Калгуура предлагает игрокам возможность помочь калгууранским первопроходцам в строительстве города Кингсмарш и налаживании торговых отношений между Рэкластом и их родиной.

Июльское обновление включает в себя:

Лигу испытаний «Поселенцы Калгуура»

Новую систему торгового рынка для валюты

Изменения баланса, в том числе корректировки двух классов Восхождения

Улучшения в высокоуровневой игре

Дополнения к основной кампании

Ряд улучшений, направленных на повышение удобства игрового процесса

Лига испытаний Поселенцы Калгуура

В лиге испытаний «Поселенцы Калгуура» игроки вновь встретят персонажей из лиги «Экспедиция». Дэнниг, Рог, Туджин и Гвеннен прибыли в Рэкласт в поисках ресурсов для строительства нового города и организации морского торгового пути в Калгуур.

Для реализации своих планов они привлекли ряд персонажей из Рэкласта, включая некоторых, знакомых игрокам по предыдущим приключениям. Однако проект такого масштаба требует участия опытных и сильных союзников, роль которых предстоит выполнить игрокам.

Осваивайте ресурсы Рэкласта

В ходе игры можно обнаружить различные минералы, каждый из которых имеет уникальные свойства и охраняется определенными противниками:

Алое железо: залежи железа, подверженные порче. При приближении порождают опасных врагов.

Орихалк: охраняется демонами, которым необходимо поклоняться.

Окаменевший янтарь: привлекает бездумных существ, зараженных Скверной.

Висмут: имеет сильную связь со стихиями, делая окружающую область нестабильной.

Веризий: редкий и ценный материал, охраняемый особенно сильными противниками.

После победы над охраняющими врагами ресурсы становятся доступными для добычи. Игроки могут пометить месторождение для последующей разработки.

Управляйте Кингсмаршем

Строительство Кингсмарша, как и любого крупного поселения, требует времени и совместных усилий. Игровой процесс включает в себя следующие элементы:

Посещение поселения для найма опытных рабочих

Привлечение специалистов в различных областях: добыча руды, металлургия, сельское хозяйство и другие необходимые для Кингсмарша профессии

Управление персоналом: каждый работник обладает уникальной специализацией и требует определенную заработную плату

Принятие решений по найму и увольнению сотрудников

Поиск оптимальных кандидатов на каждую должность в течение игровой лиги

Обеспечение оплаты труда, безопасности и защиты нанятых работников

Налаживайте торговые маршруты

По мере развития поселения открывается возможность построить пристань и наладить торговые маршруты между портами Калгуура и каруи. Система морской торговли позволяет загружать накопленные ресурсы на корабли и отправлять их в выбранные порты. В каждом порту местные торговцы автоматически проводят сделки, стремясь получить наилучшие условия. Каждый порт предлагает специфические награды, зависящие от типа отправленных ресурсов. После возвращения грузов система уведомляет об этом, позволяя забрать полученные награды в удобное время. Такая организация торговли способствует эффективному обмену товарами между различными регионами игрового мира.

Поручайте прохождение карт

Помимо развития мореходства, калгууранцы делают акцент на технологическом прогрессе. Для этой цели привлечена Айла, инженер из лиги Кража. На поздних этапах игры становится доступна возможность построить несколько модифицированных калгууранцами Машин картоходца. Эти устройства позволяют загружать очередь карт для автоматического прохождения. При наличии группы опытных бойцов, они могут быть назначены для последовательного прохождения загруженных карт.

Пользуйтесь калгууранскими техниками ремесла

В игре представлена возможность гравировки магических рун на оружии с помощью калгууранского кузнечного искусства. Этот процесс осуществляется Дэннигом на специальном рунодельческом столе. Игрокам доступен широкий выбор типов рун и их комбинаций. По мере прогресса открываются новые ремесленные рецепты, которые можно использовать в качестве зачарований для оружия.

Калгууранские технологии также включают возвращение системы рекомбинации, ранее популярной среди игроков. Айла работает над освоением этой технологии, для чего требуется сбор определенных ресурсов. Хотя нынешняя версия рекомбинации отличается от той, что была представлена в лиге Дозор, она по-прежнему позволяет объединять два предмета с целью получения нового изделия, сочетающего лучшие свойства обоих исходных предметов.

Откройте для себя валютный рынок

Новое дополнение вводит валютный рынок в игру. Для его реализации привлечен Фауст, персонаж из лиги Кража, специализирующийся на торговле на черном рынке. Эта система позволяет асинхронно осуществлять сделки купли-продажи валюты и большинства предметов, которые можно складывать в стопки, между игроками.

Механика торговли включает следующие этапы:

Выбор желаемой валюты или предмета Указание имеющихся ресурсов для обмена Определение желаемого обменного курса

Фауст автоматически проводит обмен при наличии встречного предложения по указанному курсу или более выгодному. Эта система призвана упростить и оптимизировать процесс торговли между игроками.

Защищайте то, что построили

По мере развития города он начинает привлекать повышенное внимание различных сил. В дополнении «Поселенцы Калгуура» представлены три высокоуровневых босса, которые вмешиваются в деятельность поселения, стремясь получить свою долю.

Эти противники могут захватывать работников или даже целые суда с целью получения выкупа. Игрокам предстоит принимать стратегические решения: вступить в противостояние с боссами или попытаться откупиться от них.

Поклянитесь в верности славе

Класс Восхождения «Гладиатор» подвергся значительным изменениям в новом обновлении. Сохранены пассивные умения, позволяющие специализироваться на эффектах кровотечения и блокировании атак.

Обновление включает в себя:

Замену некоторых старых умений на новые

Добавление новой ветки умений

Введение механики «Ответного удара» — нового типа умений, активирующихся при определенных боевых условиях и наносящих значительный урон

Новое восхождение: Хранитель

В игру вводится новый класс Восхождения — Хранитель, который заменяет ранее существовавшее Восхождение Налетчика. Этот класс в значительной степени основан на его предшественнике из лиги Заклятие, но с некоторыми модификациями.

Особенности класса Хранитель:

Акцент на использовании стихийных атак

Наличие способности «Дубовая кожа», позволяющей снижать получаемый физический урон от ударов

Специализация на использовании микстур

Микстуры были переработаны и теперь представлены в игре как один из основных типов предметов, доступных для обнаружения в Рэкласте.

Масштабные изменения баланса

В Path of Exile: Поселенцы Калгуура внесены существенные изменения в баланс игры. Обновление затрагивает множество аспектов игрового процесса. Произведена переработка умений ближнего боя, внесены изменения в механику блока, скорректирована система свирепости. Обновлены боевые кличи и знамена, модифицированы эффекты кровотечения и Прокола. Введены новые базовые типы предметов для позднего этапа игры, усилены свойства высокоуровневых предметов, увеличены шансы критического удара на оружии. Кроме перечисленного, обновление включает множество других изменений и улучшений. Для получения полной информации о всех модификациях рекомендуется ознакомиться с официальным списком изменений Path of Exile: Поселенцы Калгуура. Эти корректировки направлены на улучшение игрового баланса и расширение стратегических возможностей игроков на различных этапах игры.

Улучшения высокоуровневого контента

Дополнение «Поселенцы Калгуура» вносит значительные изменения в поздний этап игры Path of Exile. Обновление включает в себя модификации многих скарабеев и добавление шестой ячейки в Машину картоходца. Вводятся новые сражения на картах 16 и 17 уровня, призванные повысить интерес к высокоуровневому контенту. Механики Скверны и Ритуала на поздней стадии игры также подверглись обновлению.

В игру добавлен новый набор резцов, расширяющий возможности модификации предметов. Кроме того, существенно увеличен шанс выпадения Кубов загадок Валдо, что должно облегчить доступ игроков к этому ресурсу.

Улучшенные версии для консолей

Path of Exile на консолях получил ряд существенных улучшений, направленных на оптимизацию игрового опыта. Обновление включает более эффективное использование аппаратных возможностей консолей, что привело к дальнейшему сокращению времени загрузки. Уменьшена частота случаев внезапного появления объектов на экране, а также решена проблема выгрузки текстур в сложных сценах.

Качество изображения улучшено на всех консолях нового поколения. В игре теперь используются текстуры и эффекты воды наивысшего доступного разрешения. Внедрен новый алгоритм масштабирования, повышающий четкость динамического разрешения с дополнительным сглаживанием.

Новые наборы поддержки

В связи с запуском дополнения «Поселенцы Калгуура» представлены два новых набора поддержки: Паладин и Покаяние. Каждый набор доступен в трех вариациях и включает в себя определенное количество игровой валюты, а также эксклюзивные микротранзакции, которые особым образом взаимодействуют с игровым процессом визуально.

Выход Path of Exile: Поселенцы Калгуура состоится 26 июля на PC, Mac и консолях. Кроме того GGG объявила о приёме заявок на бета-тестирование Path of Exile 2.