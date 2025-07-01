Создатель Path of Exile основал новую студию и делает проект в духе Diablo 2

Разработчик захотел вернуться к работе с небольшой командой

Крис Уилсон, один из авторов Path of Exile и сооснователь Grinding Gear Games, объявил о создании новой независимой студии под названием Light Pattern. Компания уже работает над неназванной игрой — есть причины полагать, что это будет «диаблоид».

По словам Уилсона, он хотел вернуться к «творческому кайфу», который испытывал в самом начале разработки PoE. Тогда он трудился в гараже с парой друзей, а не управлял командой из 200 человек.

Студия уже работает над первым проектом, подробности которого Уилсон предпочел пока не раскрывать. Однако он отметил, что анонс происходит в день 25-летия Diablo 2, и это не случайность.

Мы работаем над небольшим проектом, и я, возможно, не буду говорить о нем еще несколько лет. Но уже сейчас можно кое-что понять из того, что мы выбрали для анонса именно эту дату.



Крис Уилсон

Более того, в вакансии арт-директора на сайте Light Pattern указано, что кандидату необходимо «глубоко разбираться в Diablo II — не просто играть, а понимать, что делает ее мир, облик и системы такими вечными».

Напомним, Крис Уилсон покинул Grinding Gear Games в феврале 2025 года.