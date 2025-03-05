Создатели Path of Exile продлили событие Legacy of Phrecia и указали на выход новой лиги

Движуха, которая изначально должна была завершиться 23 марта, продлилась до 23 апреля. Решение связано с большой популярностью Legacy of Phrecia, а также с возможностью продолжения игры в приватных лигах после завершения события. Бесплатные шаблоны для создания лиг с ограничением в 20000 игроков станут доступны после 23 апреля на протяжении месяца.

Новая лига появится в июне 2025 года, а изменения и нововведения будут представлены после завершения текущего события. Разработчики уверены, что обновление 3.26 уже готово и порадует игроков.

Компания Grinding Gear Games сфокусирована на подготовке Path of Exile 2, поэтому текущая лига Settlers of Kalguur продлится примерно 11 месяцев. Временные рамки обновлений для первой части игры обусловлены объемом работы, необходимой для развития второй части.

Игрокам предстоит ожидание, но в это время они получат обновления для Path of Exile 2, которые, безусловно, их порадуют.