Создатели Path of Exile продлили событие Legacy of Phrecia и указали на выход новой лиги

Движуха, которая изначально должна была завершиться 23 марта, продлилась до 23 апреля. Решение связано с большой популярностью Legacy of Phrecia, а также с возможностью продолжения игры в приватных лигах после завершения события. Бесплатные шаблоны для создания лиг с ограничением в 20000 игроков станут доступны после 23 апреля на протяжении месяца.
Новая лига появится в июне 2025 года, а изменения и нововведения будут представлены после завершения текущего события. Разработчики уверены, что обновление 3.26 уже готово и порадует игроков.
Компания Grinding Gear Games сфокусирована на подготовке Path of Exile 2, поэтому текущая лига Settlers of Kalguur продлится примерно 11 месяцев. Временные рамки обновлений для первой части игры обусловлены объемом работы, необходимой для развития второй части.
Игрокам предстоит ожидание, но в это время они получат обновления для Path of Exile 2, которые, безусловно, их порадуют.
"Разработка ПоЕ2 никак не повлияет на ПоЕ1"
Лига на 11 месяцев...
А по факту,за последние 7 лет , из-за выделения ресурсов на 2ую часть,1ая потеряла гораздо больше 11ти месяцев.
Хотя ПоЕ2 выстрелила норм,у игры потенциал есть,надеемся , что дальше будет лучше... ))
Ожидаемо, они переоценили свои силы и попались в ловушку между двумя играми.
Происходит именно то, о чём говорили многие старички PoE... компания GGG не увеличила сильно штат и теперь вынуждена разрываться между двумя проектами (PoE и PoE2). В
В первом пытаются хоть как-то поддерживать и стимулировать активность дабы игра вообще не затухла окончательно, а во втором судорожно чинить баги и создавать новые локации с сюжетом.
Сколько такое может продолжаться, год-два-три? Да, альтернатив крайне мало такой игре, но терпение игроков тоже не бесконечно, а как мы знаем, нет игроков, нет активности, нет прибыли.
Им нужен человек который будет принимать решения и брать ответственность при принятии решения , а этого сейчас ни кто не делает. Нужны не популярные решения , а на это ни кто не решится.
Сколько продолжаться ? Ну там сезон в первой будет 1 год )
многое зависит от патча пое 2 0.2. если ггг, как обещали, не будут вайпать игру, а будут капля за каплей подкидывать контент, то пое 2 не увидит толп игроков до самого релиза. от того как пройдет выход пое 2 0.2 зависит выход новой лиги в пое 1. и даже если ггг учли свои ошибки и начали расширять свой штат сотрудников, то как минимум 2025 год будет так себе. пока людей наберут, пока они начнут нормально работать, на всё это нужно время. так же ггг обещали вроде как, что летом уже может быть релиз пое 2, но уже март, а у игры даже нет версии 0.2.... так что полноценного релиза игры раньше 2026-2027 г можно не ждать.
Дело не в решениях и кто их будет принимать, а в том что эти самые решения некому исполнять. Жадность фраера сгубила, как говорится.
Диабло форэва!